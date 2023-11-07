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Две заброшенные шайбы и две передачи Никиты Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграло «Тампа-Бей Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Мэтт Ник, Митчелл Марнер, а также дублем отметились Калле Йернкрок и Остон Мэттьюс.

За «Тампу» голами отличились Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Брэнжон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

После 12 матчей «Торонто» занимает седьмое место в Восточной конференции с 14 очками. «Тампа» расположилась на пятой строчке, набрав 14 очков в 12 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт с «Оттава Сенаторз», а «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь