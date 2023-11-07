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Две заброшенные шайбы и две передачи Никиты Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

Две заброшенные шайбы и две передачи Никиты Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
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Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграло «Тампа-Бей Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Мэтт Ник, Митчелл Марнер, а также дублем отметились Калле Йернкрок и Остон Мэттьюс.

За «Тампу» голами отличились Виктор Хедман, Брейден Пойнт и Брэнжон Хагель. Российский нападающий Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.

После 12 матчей «Торонто» занимает седьмое место в Восточной конференции с 14 очками. «Тампа» расположилась на пятой строчке, набрав 14 очков в 12 играх.

Следующий матч «Торонто» проведёт с «Оттава Сенаторз», а «Тампа» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 03:42     1:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 04:17     1:2 Кучеров (Хагель, Сергачёв) – 06:11     1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 11:27 (pp)     1:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:13 (pp)     2:4 Мэттьюс (Броди, Марнер) – 22:22     3:4 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 25:42     4:4 Йернкрок (Робертсон, Доми) – 41:55     5:4 Марнер (Нис, Райлли) – 42:03     5:5 Хагель (де Хаан, Чернак) – 57:34     6:5 Йернкрок (Райлли, Нюландер) – 60:46    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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