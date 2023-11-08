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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Энтони Камара

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Энтони Камара
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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Энтони Камара, сообщает пресс-служба клуба. Ранее стало известно, что 30-летний форвард хочет покинуть команду из-за конфликта с главным тренером команды Олегом Леонтьевым.

В текущем сезоне Энтони Камара сыграл за нижнекамский клуб 25 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-11». Камара играет в «Нефтехимике» с 2022 года, подписав однолетний контракт. В мае этого года он продлил соглашение ещё на один сезон.

«Нефтехимик» сыграл 27 матчей, в которых одержал 12 побед при 15 поражениях. С 29 очками нижнекамский клуб замыкает восьмёрку команд в турнирной таблице Восточной конференции.

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Источник: форвард Камара хочет покинуть «Нефтехимик». У игрока конфликт с Леонтьевым
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