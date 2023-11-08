Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» не обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет

«Адмирал» не обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Аноховский (Бучельников, Метальников) – 14:58 (5x5)     2:0 Гутик (Соловьёв) – 17:30 (5x4)     3:0 Корбит (Соловьёв, Шевченко) – 19:08 (5x4)     4:0 Чудинов (Соловьёв) – 34:43 (5x3)     5:0 Голубев – 38:19 (en)     5:1 Андронов (Волков, Бут) – 44:24 (5x5)     5:2 Красковский (Бут, Никулин) – 54:35 (5x4)    

Дальневосточники одержали историческую победу. Примечательно, что в последний раз «Адмирал» обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет назад — 5 января 2014 года. Также «Локомотив» стал вторым клубом текущего сезона КХЛ после «Спартака», кто пропустил от «Адмирала» пять и более шайб.

«Адмирал» прервал свою серию из четырёх поражений кряду. «Локомотив» провёл свой второй матч на Дальнем Востоке. В следующем матче ярославцы встретятся в Новосибирске с «Сибирью».

Материалы по теме
«Адмирал» уверенно обыграл «Локомотив» на своей площадке, забросив пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android