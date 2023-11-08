«Адмирал» не обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Дальневосточники одержали историческую победу. Примечательно, что в последний раз «Адмирал» обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет назад — 5 января 2014 года. Также «Локомотив» стал вторым клубом текущего сезона КХЛ после «Спартака», кто пропустил от «Адмирала» пять и более шайб.

«Адмирал» прервал свою серию из четырёх поражений кряду. «Локомотив» провёл свой второй матч на Дальнем Востоке. В следующем матче ярославцы встретятся в Новосибирске с «Сибирью».