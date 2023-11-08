«Адмирал» не обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 5:2 одержали хозяева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Аноховский (Бучельников, Метальников) – 14:58 (5x5) 2:0 Гутик (Соловьёв) – 17:30 (5x4) 3:0 Корбит (Соловьёв, Шевченко) – 19:08 (5x4) 4:0 Чудинов (Соловьёв) – 34:43 (5x3) 5:0 Голубев – 38:19 (en) 5:1 Андронов (Волков, Бут) – 44:24 (5x5) 5:2 Красковский (Бут, Никулин) – 54:35 (5x4)
Дальневосточники одержали историческую победу. Примечательно, что в последний раз «Адмирал» обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет назад — 5 января 2014 года. Также «Локомотив» стал вторым клубом текущего сезона КХЛ после «Спартака», кто пропустил от «Адмирала» пять и более шайб.
«Адмирал» прервал свою серию из четырёх поражений кряду. «Локомотив» провёл свой второй матч на Дальнем Востоке. В следующем матче ярославцы встретятся в Новосибирске с «Сибирью».
Комментарии
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