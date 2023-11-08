«Адмирал» уверенно обыграл «Локомотив» на своей площадке, забросив пять шайб

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 5:2 одержали хозяева.
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев пропустил три шайбы после 12 бросков по воротам и был заменён на Ивана Бочарова. Шайбы в составе «Адмирала» забрасывали Никита Аноховский, Даниил Гутик и Прохор Корбит. Дальневосточники забросили ещё две шайбы во втором периоде — отличились Максим Чудинов и Денис Голубев. «Локомотив» смог сократить отставание в счёте, забив два гола в заключительном отрезке матча — отличились Сергей Андронов и Павел Красковский.
«Адмирал» прервал свою серию из четырёх поражений кряду. «Локомотив» провёл свой второй матч на Дальнем Востоке. В следующем матче ярославцы встретятся в Новосибирске с «Сибирью».
- 8 ноября 2023
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