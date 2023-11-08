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«Адмирал» уверенно обыграл «Локомотив» на своей площадке, забросив пять шайб

«Адмирал» уверенно обыграл «Локомотив» на своей площадке, забросив пять шайб
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 5:2 одержали хозяева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Аноховский (Бучельников, Метальников) – 14:58 (5x5)     2:0 Гутик (Соловьёв) – 17:30 (5x4)     3:0 Корбит (Соловьёв, Шевченко) – 19:08 (5x4)     4:0 Чудинов (Соловьёв) – 34:43 (5x3)     5:0 Голубев – 38:19 (en)     5:1 Андронов (Волков, Бут) – 44:24 (5x5)     5:2 Красковский (Бут, Никулин) – 54:35 (5x4)    

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев пропустил три шайбы после 12 бросков по воротам и был заменён на Ивана Бочарова. Шайбы в составе «Адмирала» забрасывали Никита Аноховский, Даниил Гутик и Прохор Корбит. Дальневосточники забросили ещё две шайбы во втором периоде — отличились Максим Чудинов и Денис Голубев. «Локомотив» смог сократить отставание в счёте, забив два гола в заключительном отрезке матча — отличились Сергей Андронов и Павел Красковский.

«Адмирал» прервал свою серию из четырёх поражений кряду. «Локомотив» провёл свой второй матч на Дальнем Востоке. В следующем матче ярославцы встретятся в Новосибирске с «Сибирью».

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