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«Очень мощная и системная команда». Тамбиев оценил победу в матче с «Локомотивом»

«Очень мощная и системная команда». Тамбиев оценил победу в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил уверенную победу «Адмирала» в матче с «Локомотивом» (5:2).

«Команда – молодцы. Как мы ребят направляли, так «Локомотив» и играл. Очень мощно в атаке, очень мощно на бортах и в стыках. Очень мощная и системная команда. Мы сегодня удачно забили, реализовали большинство. Старались не дать «Локомотиву» играть в тот хоккей в атаке, в какой они умеют и любят играть. Мы постарались лишить «Локомотив» игры на чужом пятаке. Да, мы где-то недосмотрели, но «Локомотив» — одна из самых мощных команд в этой лиге.

Мы рады за ребят. Молодцы, что победили. У нас была хорошая самоотдача, где-то 20–30 заблокированных бросков. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Огромное спасибо ребятам и болельщикам. Как сохранить настрой? Дайте нам немного порадоваться и поулыбаться. Для «Адмирала» нет слабых соперников. Команда строится. Оправдываться не люблю и не буду. Потихоньку мы что-то делаем, ребят направляем туда, куда нужно. Необходимо немного потерпеть. Потихоньку будем двигаться наверх», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

Примечательно, что в последний раз «Адмирал» обыгрывал «Локомотив» на домашней площадке в основное время почти 10 лет назад — 5 января 2014 года.

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