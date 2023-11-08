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Плющев оценил шансы «Спартака» завоевать Кубок Гагарина

Плющев оценил шансы «Спартака» завоевать Кубок Гагарина
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о хорошей игре «Спартака» в текущем регулярном сезоне КХЛ.

«Спартак» своей игрой доказывает, что замахнулся на большие задачи в этом сезоне. Если «Спартак» сейчас находится в лидерах, а ЦСКА и СКА отстают от него достаточно сильно – это говорит само за себя», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Красно-белые сыграли 28 матчей, в которых одержали 19 побед при девяти поражениях. С 40 результативными баллами «Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре подопечные Алексея Жамнова сыграют в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Игра состоится завтра, 9 ноября и начнётся в 19:00 мск.

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