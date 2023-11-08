В КХЛ прокомментировали возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе
Континентальная хоккейная лига прокомментировала возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе «Открытие Арена».
«Вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартака» на «Открытие Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой в пресс-службе лиги.
Напомним, по сообщениям источника, изначально планировалось сыграть 12 января с петербургским СКА, однако зимой футбольный клуб «Спартак» собирается провести реновацию газона на своём стадионе. В связи с этим также изучается возможность провести матч на открытом воздухе в конце декабря (22-го с «Динамо» Минск или 24-го с «Куньлунь Ред Стар»).
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