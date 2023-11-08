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В КХЛ прокомментировали возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе

В КХЛ прокомментировали возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе
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Континентальная хоккейная лига прокомментировала возможный матч «Спартака» на футбольном стадионе «Открытие Арена».

«Вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартака» на «Открытие Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой в пресс-службе лиги.

Напомним, по сообщениям источника, изначально планировалось сыграть 12 января с петербургским СКА, однако зимой футбольный клуб «Спартак» собирается провести реновацию газона на своём стадионе. В связи с этим также изучается возможность провести матч на открытом воздухе в конце декабря (22-го с «Динамо» Минск или 24-го с «Куньлунь Ред Стар»).

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Источник: ХК «Спартак» может сыграть матч со СКА на футбольном стадионе «Открытие Арена»
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