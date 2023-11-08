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«Если они теряют в мастерстве, это ещё не значит, что всё здорово». Плющев — о СКА и ЦСКА

«Если они теряют в мастерстве, это ещё не значит, что всё здорово». Плющев — о СКА и ЦСКА
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал нестабильную игру СКА и ЦСКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Вообще это дело вкуса. Я не могу рассматривать хоккей как болельщик той или иной команды. Я рассматриваю то, как те или иные команды прогрессируют или не прогрессируют.

Если некоторые команды теряют в мастерстве, это ещё не значит, что всё здорово», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

ЦСКА после 27 матчей набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 26 результативными баллами находится на восьмой строчке в таблице Запада.

Напомним, ранее Владимир Плющев рассказал о хорошей игре «Спартака» в текущем регулярном сезоне КХЛ.

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