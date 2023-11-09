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«Всё, трагедия?» Кожевников назвал причины крупного поражения «Локомотива» от «Адмирала»

«Всё, трагедия?» Кожевников назвал причины крупного поражения «Локомотива» от «Адмирала»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил форму ярославского «Локомотива», проигравшего во вчерашнем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмиралу» со счётом 2:5.

«С чем связано это поражение «Локомотива»? С перелётами! Ну что вы хотите! Чемпионат длинный. Я думаю, что перелёт. Но я же не знаю, почему это произошло. Я ж не нахожусь в команде. Это надо у тренера спрашивать, что с ними произошло. Ну бывает такое! Вратарь плохо отыграл… Что здесь можно сказать? Что, они прям так провалились? Всё, трагедия? Они 10 матчей проиграли? Этого же нет! Нормально играет «Локомотив», в своём стиле. Ничего страшного не произошло», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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