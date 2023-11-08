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Результаты матчей КХЛ 8 ноября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 9 ноября

«Адмирал» сотворил историю, «Динамо» сенсационно проиграло аутсайдеру. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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«Магнитка» пришла в себя, лидер «Торпедо» ударно вернулся в игру после мессяца отсутствия.

8 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Аноховский (Бучельников, Метальников) – 14:58 (5x5)     2:0 Гутик (Соловьёв) – 17:30 (5x4)     3:0 Корбит (Соловьёв, Шевченко) – 19:08 (5x4)     4:0 Чудинов (Соловьёв) – 34:43 (5x3)     5:0 Голубев – 38:19 (en)     5:1 Андронов (Волков, Бут) – 44:24 (5x5)     5:2 Красковский (Бут, Никулин) – 54:35 (5x4)    

Обе команды в последнее время, мягко говоря, не блещут — «моряки» выиграли всего 1 из 11 последних матчей и подходили к сегодняшней встрече на серии из четырёх поражений, а железнодорожники, пусть и обыграли «Амур» несколько дней назад, могли похвастаться только двумя победами за восьмиматчевый отрезок.

Но кто бы мог подумать, что команда Игоря Никитина сегодня окажется в настолько удручающем положении — «Локомотив» напрочь провалил концовку первого периода, пропустив три безответные шайбы с интервалом в четыре минуты, что вынудило наставника ярославцев заменить голкипера ещё до перерыва.

Ощутимой пользы это не принесло — под занавес второй трети «Адмирал» забросил ещё два раза, при этом второй гол «Локо» пропустил в пустые ворота, когда Никитин снял Ивана Бочарова во время розыгрыша большинства. Гости нанесли 51 бросок в створ ворот Сергея Иванова, но смогли поразить его лишь дважды, что, естественно, не помогло им отыграться.

5:2 — историческая победа для «Адмирала», который в предыдущий раз обыграл «Локомотив» в основное время аж в январе 2014 года.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Зернов (Гололобов, Карпов) – 06:28 (4x5)     2:0 Зернов (Кошелев) – 10:52 (5x4)     3:0 Джонсон (Пресс, Юров) – 14:19 (5x4)     4:0 Михайлис (Юров, Пресс) – 21:41 (5x5)     4:1 Белоусов (Бутузов, Костин) – 33:34 (5x5)     5:1 Кошелев (Карпов, Яковлев) – 34:51 (5x4)     5:2 Бутузов (Прохоркин) – 39:04 (5x5)     5:3 Спиридонов (Климович, Ахияров) – 47:29 (5x5)     6:3 Яковлев – 54:13 (5x5)    

Магнитогорск продолжает реабилитироваться после пятиматчевой серии поражений — сегодня подопечные Андрея Разина не испытали особых проблем с недавно потерявшей место в зоне плей-офф «Сибирью». Можно сказать, что судьба матча была решена уже в начале второго периода — «сталевары» забросили три шайбы в стартовой двадцатиминутке и приправили их голом вскоре после перерыва.

Новосибирцы попытались отыграться, но «Металлург» смог удержать соперников на комфортном расстоянии. Итоговый разрыв составил три шайбы — за несколько минут до конца матча капитан хозяев Егор Яковлев поймал «Сибирь» на смене и совершил впечатляющий сольный проход. На пути защитника, кроме голкипера, оказался только Николай Прохоркин, который не сумел остановить набравшего скорость Яковлева. 6:3 — «Металлург» продолжает цепляться за лидерство на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Коваленко (Летунов, Марин) – 02:25 (5x5)     0:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 25:09 (5x4)     0:3 Коваленко (Конюшков) – 33:42 (5x4)     1:3 Галузин (Яремчук) – 39:10 (5x5)     1:4 Воронин (Линч, Фирстов) – 53:45 (5x5)    

Николай Коваленко отсутствовал в игре с конца сентября — и как же красиво он вернулся на лёд! Уже на третьей минуте матча с «Витязем» лидер «Торпедо» оставил в дураках всю оборону соперника, в падении открыв счёт после сольного прохода. Во втором периоде он набрал ещё два очка, сперва ассистировав Максиму Летунову при игре в большинстве, а затем оформив дубль также во время розыгрыша лишнего.

Подмосковный клуб сократил отставание в концовке второго периода, но в финальной трети стал вторым клубом в этом сезоне, пропустившим 100-ю шайбу — гол Кирилла Воронина снял все вопросы о победителе встречи и позволил нижегородцам вернуться в тройку лучших команд Запада. «Витязь» же продолжает обитать на дне конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пакетт (Уил, Гусев) – 17:58 (5x4)     1:1 Броссо (Вон) – 19:30 (5x5)     2:1 Михайлов (Ильенко) – 27:59 (5x5)     2:2 Локхарт (Меркли) – 28:59 (5x5)     2:3 Макмиллан (Вон, Пулккинен) – 62:17 (4x3)    

Бело-голубые выиграли девять матчей подряд и были вправе рассчитывать на продолжение успешной серии, ведь в гости к ним пожаловал один из главных неудачников Запада в лице проигравшего пять последних матчей «Куньлуня». По ходу встречи динамовцы дважды выходили вперёд, но «драконы» в обоих случаях отыгрывались всего через пару-тройку смен.

Дело дошло до овертайма, в которых в этом сезоне московский клуб ещё не проигрывал. Однако, как говорится, всё бывает в первый раз — удаление Никиты Гусева в самом начале дополнительной пятиминутки привело к успешной реализации большинства хоккеистами «Ред Стар» и, как следствие, к первой победе китайской команды в ноябре и в истории противостояния с бело-голубыми. «Динамо» же, пусть и не смогло добыть 10-ю победу подряд, сохранило за собой лидерство в конференции и во всей лиге.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 5 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Авангард
Омск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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