«Адмирал» сотворил историю, «Динамо» сенсационно проиграло аутсайдеру. Итоги дня КХЛ

«Магнитка» пришла в себя, лидер «Торпедо» ударно вернулся в игру после мессяца отсутствия.

8 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

Обе команды в последнее время, мягко говоря, не блещут — «моряки» выиграли всего 1 из 11 последних матчей и подходили к сегодняшней встрече на серии из четырёх поражений, а железнодорожники, пусть и обыграли «Амур» несколько дней назад, могли похвастаться только двумя победами за восьмиматчевый отрезок.

Но кто бы мог подумать, что команда Игоря Никитина сегодня окажется в настолько удручающем положении — «Локомотив» напрочь провалил концовку первого периода, пропустив три безответные шайбы с интервалом в четыре минуты, что вынудило наставника ярославцев заменить голкипера ещё до перерыва.

Ощутимой пользы это не принесло — под занавес второй трети «Адмирал» забросил ещё два раза, при этом второй гол «Локо» пропустил в пустые ворота, когда Никитин снял Ивана Бочарова во время розыгрыша большинства. Гости нанесли 51 бросок в створ ворот Сергея Иванова, но смогли поразить его лишь дважды, что, естественно, не помогло им отыграться.

5:2 — историческая победа для «Адмирала», который в предыдущий раз обыграл «Локомотив» в основное время аж в январе 2014 года.

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Магнитогорск продолжает реабилитироваться после пятиматчевой серии поражений — сегодня подопечные Андрея Разина не испытали особых проблем с недавно потерявшей место в зоне плей-офф «Сибирью». Можно сказать, что судьба матча была решена уже в начале второго периода — «сталевары» забросили три шайбы в стартовой двадцатиминутке и приправили их голом вскоре после перерыва.

Новосибирцы попытались отыграться, но «Металлург» смог удержать соперников на комфортном расстоянии. Итоговый разрыв составил три шайбы — за несколько минут до конца матча капитан хозяев Егор Яковлев поймал «Сибирь» на смене и совершил впечатляющий сольный проход. На пути защитника, кроме голкипера, оказался только Николай Прохоркин, который не сумел остановить набравшего скорость Яковлева. 6:3 — «Металлург» продолжает цепляться за лидерство на Востоке.

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Николай Коваленко отсутствовал в игре с конца сентября — и как же красиво он вернулся на лёд! Уже на третьей минуте матча с «Витязем» лидер «Торпедо» оставил в дураках всю оборону соперника, в падении открыв счёт после сольного прохода. Во втором периоде он набрал ещё два очка, сперва ассистировав Максиму Летунову при игре в большинстве, а затем оформив дубль также во время розыгрыша лишнего.

Подмосковный клуб сократил отставание в концовке второго периода, но в финальной трети стал вторым клубом в этом сезоне, пропустившим 100-ю шайбу — гол Кирилла Воронина снял все вопросы о победителе встречи и позволил нижегородцам вернуться в тройку лучших команд Запада. «Витязь» же продолжает обитать на дне конференции.

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Бело-голубые выиграли девять матчей подряд и были вправе рассчитывать на продолжение успешной серии, ведь в гости к ним пожаловал один из главных неудачников Запада в лице проигравшего пять последних матчей «Куньлуня». По ходу встречи динамовцы дважды выходили вперёд, но «драконы» в обоих случаях отыгрывались всего через пару-тройку смен.

Дело дошло до овертайма, в которых в этом сезоне московский клуб ещё не проигрывал. Однако, как говорится, всё бывает в первый раз — удаление Никиты Гусева в самом начале дополнительной пятиминутки привело к успешной реализации большинства хоккеистами «Ред Стар» и, как следствие, к первой победе китайской команды в ноябре и в истории противостояния с бело-голубыми. «Динамо» же, пусть и не смогло добыть 10-ю победу подряд, сохранило за собой лидерство в конференции и во всей лиге.

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