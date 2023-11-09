Тренер «Салавата Юлаева»: слова Игоря Ларионова наших голкиперов только мотивировали

Тренер вратарей «Салавата Юлаева» Олег Филимонов рассказал, как в клубе отнеслись к словам наставника «Торпедо» Игоря Ларионова, который назвал проблемы уфимских голкиперов на пресс-конференции.

«Ларионов рекомендовал своим форвардам бросать Самонову верхом, где у голкипера проблемы, насколько корректны такие слова на публику? Мы спокойно воспринимаем высказывания со стороны, стараемся находить в них мотивацию. Сами, в свою очередь, внимательно изучаем вратарей соперника, у каждого есть и сильные места, и слабые. И наши полевые игроки перед матчами получают определённые рекомендации по голкиперам противника.

Думаю, слова Игоря Ларионова наших голкиперов только мотивировали. Тем более что существует множество нюансов. Современный хоккей — очень плотный, 70–80 процентов шайб забрасывается на экранировании вратаря, на трафике на пятачке. И тут опасны броски как верхом, так и низом», — сказал Филимонов в интервью Russia-Hockey.ru.