В «Адмирале» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Тамбиевым

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером клуба из Владивостока Леонидом Тамбиевым.

«Несомненно, моя задача находить игроков, которые по стилю и манере игры подходят тренеру, чтобы у него был выбор. Окончательное решение будет за тренерским штабом. Мы всегда на связи, постоянно в контакте, идёт обсуждение, просмотр хоккеистов, варианты усиления.

Прошла информация, что с Тамбиевым будет заключён контракт на три года? Мы пока этот вопрос не обсуждали, сейчас занимаемся непосредственно командой и её комплектацией», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, Тамбиев работает в дальневосточном клубе с 2021 года.