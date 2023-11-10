«Ребята чувствуют, что Тамбиев с ними честен». Интервью с новым спортдиректором «Адмирала»

Павел Житков рассказал, на чём будет делаться акцент в селекции и как в ней будет участвовать главный тренер клуба из Владивостока.

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков – новая фигура для КХЛ. Бывший директор «Сарыарки» и «Арлана» сменил во Владивостоке Вадима Аверкина. Житков прекрасно знаком с главным тренером дальневосточников Леонидом Тамбиевым по работе в ВХЛ, а теперь будет отвечать за селекцию в приморской команде. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Житков рассказал, каким он видит развитие «моряков» и какие шаги для этого планирует сделать.

О своём трудоустройстве в «Адмирал» и работе в «Сарыарке»

«С Тамбиевым давно знакомы, знаем требования и пожелания друга, это 100%»

— Действительно ли главную роль в вашем трудоустройстве в «Адмирал» сыграл главный тренер Леонид Тамбиев, с которым вы прекрасно знакомы по совместной работе в «Сарыарке»? Рекомендация наверняка поступила именно от него.

— Думаю, что да. С Леонидом Григорьевичем мы хорошо и плодотворно вместе работали в Казахстане в «Сарыарке». Мы давно знакомы, знаем требования и пожелания друг друга, это 100%.

— С прежним спортивным директором Вадимом Аверкиным вы пообщались?

— Нет, мы не общались. Когда я приехал, Вадима уже здесь не было. Мы с ним знакомы ещё со времён совместной работы в ВХЛ, когда он трудился в профсоюзе игроков, а я в «Сарыарке».

— До 2020 года вы работали директором по хоккейным операциям в «Сарыарке». Чем занимались после этого?

— На самом деле, я был не директором по хоккейным операциям (информация об этом указана на известном портале Eliteprospects. – Прим. «Чемпионата»), а занимал должность директора клуба. На мне полностью была селекционная работа в «Сарыарке». После ухода из клуба я работал спортивным директором в «Арлане» как раз до того момента, пока не поступило предложение из «Адмирала».

— В «Арлане» расстроились вашему уходу?

— К моему уходу отнеслись с сожалением, но с пониманием.

О личных качествах и тренерской методике Леонида Тамбиева

«Уверен, что Казахстан созрел для второй команды в КХЛ»

— Можете ли назвать свою работу в «Сарыарке» успешной?

— Наверное, назову её продуктивной: Кубок Петрова, золото чемпионата Казахстана и Кубок чемпионата Казахстана. В ВХЛ меня признали лучшим руководителем лиги по итогам сезона-2018/2019. Много ребят за это время перешли на уровень выше, что меня радует. Например, Метальников, Аноховский, Ибатуллин и Махановский, которые сейчас представляют «Адмирал», как раз играли в «Сарыарке» в период моей работы в клубе.

Владислав Третьяк, Павел Житков, Дмитрий Курбатов Фото: fhr.ru

— Вы родились в Караганде, «Сарыарка» — родной для вас клуб. Последние достижения команды во главе с Петерисом Скудрой вас впечатлили?

— Да, «Сарыарка» действительно родной для меня клуб. Нет, достижения Петериса меня не удивили, так как Скудра хороший и опытный тренер.

— Вам удалось лично познакомиться с этим специалистом?

— Да, мы знакомы, но вместе не работали. Лично меня удивил Тамбиев, который выиграл с «Сарыаркой» многочисленные командные и индивидуальные награды. Я увидел его в работе, его подход и знания, после чего сразу понял, что «Сарыарка» будет успешной командой под его руководством.

— Говорят, Тамбиев слишком требовательный и порой сильно закручивает гайки.

— Ребята чувствуют, что он с ними честен. Леонид Григорьевич и его тренерский штаб работают круглосуточно. Где-то ребятам тяжеловато, но в конце сезона они его благодарят.

— Не считаете, что Казахстан созрел для второй команды в КХЛ?

— Я уверен в этом. Назову Алматы. Город, ледовая арена, инфраструктура находятся на высшем уровне.

О проблеме лимита на легионеров для «Адмирала» и преимуществах КХЛ

«Для «Адмирала» жёсткий лимит на легионеров в КХЛ – это проблема»

— У вас нет опыта игры в КХЛ, на руководящих должностях в этой лиге вы тоже не работали. Уже понимаете, как вливаться в новую для себя деятельность? Ведь времени на раскачку почти нет.

— Уровень и требования другие, но специфика работы одна и та же. Сейчас я в процессе ознакомления. Конечно, всё понимаю, есть свои мысли, всё обсуждаем с тренерским штабом и руководством.

— Вам придётся много общаться с агентами, тщательно изучать рынок, подбирать состав и отвечать за селекцию. Справитесь с такими серьёзными задачами, готовы к новому вызову?

— Я знаком с большей частью агентов. Просто здесь ребята-хоккеисты выше уровнем, нежели в ВХЛ. Думаю, никаких проблем не возникнет.

— Чемпионат Казахстана сильно отличается от КХЛ по всем показателям, включая игровой и общий уровень мастерства?

— Первые команды из чемпионата Казахстана – это средний уровень команд ВХЛ.

— Что главное вы можете отметить в КХЛ, какие наиболее сильные преимущества у этой лиги?

— Квалифицированные хоккеисты, тренеры, медиа. Весь этот ажиотаж даёт большое количество зрителей на трибунах. Думаю, КХЛ – это вторая лига мира, после НХЛ.

— С кем-то из своих коллег-менеджеров клубов КХЛ вы знакомы?

— Со многими коллегами знаком по работе, а с некоторыми сейчас нахожусь в процессе знакомства.

— Не смущает ли вас жёсткий лимит на легионеров в КХЛ? Это усложняет селекцию многих команд.

— За все команды отвечать не могу, у каждого клуба своё видение. Кого-то это не сильно задевает, а для «Адмирала» это проблема.

Леонид Тамбиев Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Как будет строиться селекционная работа в «Адмирале»

«Моя задача находить игроков, которые по стилю и манере игры подходят тренеру»

— Главный тренер команды Леонид Тамбиев сможет принимать активное участие в селекционной работе? У него будет право голоса, вы с ним советуетесь и работаете в связке?

— Несомненно, моя задача находить игроков, которые по стилю и манере игры подходят тренеру, чтобы у него был выбор. Окончательное решение будет за тренерским штабом. Мы всегда на связи, постоянно в контакте, идут обсуждение, просмотр хоккеистов, варианты усиления.

— Прошла информация, что в ближайшее время с Тамбиевым будет заключён новый контракт чуть ли не на три года. Можете прояснить этот вопрос?

— Мы пока этот вопрос не обсуждали, сейчас занимаемся непосредственно командой и её комплектацией.

— Какие главные позиции в «Адмирале», на ваш взгляд, нужно прежде всего укрепить?

— Этот вопрос у нас в стадии обсуждения.

— Мы видим, что в российских клубах хватает игроков с казахстанскими паспортами: Орехов, Маклюков, Мухаметов, Акользин, Кошелев, Михайлис, Панюков, натурализованные легионеры. Стоит ли ждать казахстанцев в «Адмирале», помимо уже выступающего во Владивостоке защитника Метальникова?

— Мы будем мониторить все рынки, в том числе казахстанский. Если игрок будет соответствовать уровню «Адмирала», то почему нет?

— Вы в прошлом вратарь. Считаете ли уход Никиты Серебрякова из «Адмирала» серьёзной потерей для клуба?

— Несомненно, это потеря для клуба. Никита был основополагающим хоккеистом «Адмирала». Но теперь появился шанс у наших вратарей выйти на новый уровень.

Никита Серебряков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Кстати, помните ваш единственный матч на чемпионате мира в составе сборной Казахстана в 2010 году? Расскажите, как это было.

— После первого периода вышел на замену в игре со сборной США, в составе которой выступали и хоккеисты из НХЛ. Память на всю жизнь, это была мечта детства, сыграть за сборную Казахстана на крупных турнирах. Главным тренером тогда был Андрей Шаянов, а вратарская бригада состояла из Виталия Еремеева и Алексея Кузнецова.

Главные трансферные задачи, которые нужно решить при построении команды

«В «Адмирале» всегда должна присутствовать группа игроков на развитие и перспективу»

— Как думаете, «Адмиралу» в нынешнем сезоне после неудачного старта ещё по силам побороться за плей-офф?

— Мы будем прилагать все усилия, работа идёт 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

— Ваша главная задача – строить коллектив с прицелом на следующий чемпионат или в этом тоже нужно решить определённые вопросы?

— В моём понимании эти две задачи всегда идут параллельно. Если не планировать будущее, то его просто не будет.

— Понимаете, что работа в «Адмирале» усложняется тем, что на Дальний Восток сложно заманить высококлассных хоккеистов, а сильно переплачивать у клуба возможности нет?

— Хороший вопрос. Конечно, я всё это понимаю. Нужно искать молодых и мотивированных игроков, развивать их с прицелом на следующие сезоны. В моём понимании в «Адмирале» всегда должна присутствовать группа игроков на развитие и перспективу.

— Будет ли «Адмирал» стараться делать ставку на молодёжь и привлекать собственных воспитанников из «Тайфуна»?

— «Адмирал» развивает молодёжь, это и есть основная цель клуба в обозримом будущем. Мы хотим, чтобы в системе клуба появлялись местные воспитанники хорошего уровня.