«Ребята чувствуют, что Тамбиев с ними честен». Интервью с новым спортдиректором «Адмирала»

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков – новая фигура для КХЛ. Бывший директор «Сарыарки» и «Арлана» сменил во Владивостоке Вадима Аверкина. Житков прекрасно знаком с главным тренером дальневосточников Леонидом Тамбиевым по работе в ВХЛ, а теперь будет отвечать за селекцию в приморской команде. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Житков рассказал, каким он видит развитие «моряков» и какие шаги для этого планирует сделать.
- О своём трудоустройстве в «Адмирал» и работе в «Сарыарке»
- О личных качествах и тренерской методике Леонида Тамбиева
- О проблеме лимита на легионеров для «Адмирала» и преимуществах КХЛ
- Как будет строиться селекционная работа в «Адмирале»
- Главные трансферные задачи, которые нужно решить при построении команды
О своём трудоустройстве в «Адмирал» и работе в «Сарыарке»
«С Тамбиевым давно знакомы, знаем требования и пожелания друга, это 100%»
— Действительно ли главную роль в вашем трудоустройстве в «Адмирал» сыграл главный тренер Леонид Тамбиев, с которым вы прекрасно знакомы по совместной работе в «Сарыарке»? Рекомендация наверняка поступила именно от него.
— Думаю, что да. С Леонидом Григорьевичем мы хорошо и плодотворно вместе работали в Казахстане в «Сарыарке». Мы давно знакомы, знаем требования и пожелания друг друга, это 100%.
— С прежним спортивным директором Вадимом Аверкиным вы пообщались?
— Нет, мы не общались. Когда я приехал, Вадима уже здесь не было. Мы с ним знакомы ещё со времён совместной работы в ВХЛ, когда он трудился в профсоюзе игроков, а я в «Сарыарке».
— До 2020 года вы работали директором по хоккейным операциям в «Сарыарке». Чем занимались после этого?
— На самом деле, я был не директором по хоккейным операциям (информация об этом указана на известном портале Eliteprospects. – Прим. «Чемпионата»), а занимал должность директора клуба. На мне полностью была селекционная работа в «Сарыарке». После ухода из клуба я работал спортивным директором в «Арлане» как раз до того момента, пока не поступило предложение из «Адмирала».
— В «Арлане» расстроились вашему уходу?
— К моему уходу отнеслись с сожалением, но с пониманием.
О личных качествах и тренерской методике Леонида Тамбиева
«Уверен, что Казахстан созрел для второй команды в КХЛ»
— Можете ли назвать свою работу в «Сарыарке» успешной?
— Наверное, назову её продуктивной: Кубок Петрова, золото чемпионата Казахстана и Кубок чемпионата Казахстана. В ВХЛ меня признали лучшим руководителем лиги по итогам сезона-2018/2019. Много ребят за это время перешли на уровень выше, что меня радует. Например, Метальников, Аноховский, Ибатуллин и Махановский, которые сейчас представляют «Адмирал», как раз играли в «Сарыарке» в период моей работы в клубе.
Владислав Третьяк, Павел Житков, Дмитрий Курбатов
Фото: fhr.ru
— Вы родились в Караганде, «Сарыарка» — родной для вас клуб. Последние достижения команды во главе с Петерисом Скудрой вас впечатлили?
— Да, «Сарыарка» действительно родной для меня клуб. Нет, достижения Петериса меня не удивили, так как Скудра хороший и опытный тренер.
— Вам удалось лично познакомиться с этим специалистом?
— Да, мы знакомы, но вместе не работали. Лично меня удивил Тамбиев, который выиграл с «Сарыаркой» многочисленные командные и индивидуальные награды. Я увидел его в работе, его подход и знания, после чего сразу понял, что «Сарыарка» будет успешной командой под его руководством.
— Говорят, Тамбиев слишком требовательный и порой сильно закручивает гайки.
— Ребята чувствуют, что он с ними честен. Леонид Григорьевич и его тренерский штаб работают круглосуточно. Где-то ребятам тяжеловато, но в конце сезона они его благодарят.
— Не считаете, что Казахстан созрел для второй команды в КХЛ?
— Я уверен в этом. Назову Алматы. Город, ледовая арена, инфраструктура находятся на высшем уровне.
О проблеме лимита на легионеров для «Адмирала» и преимуществах КХЛ
«Для «Адмирала» жёсткий лимит на легионеров в КХЛ – это проблема»
— У вас нет опыта игры в КХЛ, на руководящих должностях в этой лиге вы тоже не работали. Уже понимаете, как вливаться в новую для себя деятельность? Ведь времени на раскачку почти нет.
— Уровень и требования другие, но специфика работы одна и та же. Сейчас я в процессе ознакомления. Конечно, всё понимаю, есть свои мысли, всё обсуждаем с тренерским штабом и руководством.
— Вам придётся много общаться с агентами, тщательно изучать рынок, подбирать состав и отвечать за селекцию. Справитесь с такими серьёзными задачами, готовы к новому вызову?
— Я знаком с большей частью агентов. Просто здесь ребята-хоккеисты выше уровнем, нежели в ВХЛ. Думаю, никаких проблем не возникнет.
— Чемпионат Казахстана сильно отличается от КХЛ по всем показателям, включая игровой и общий уровень мастерства?
— Первые команды из чемпионата Казахстана – это средний уровень команд ВХЛ.
— Что главное вы можете отметить в КХЛ, какие наиболее сильные преимущества у этой лиги?
— Квалифицированные хоккеисты, тренеры, медиа. Весь этот ажиотаж даёт большое количество зрителей на трибунах. Думаю, КХЛ – это вторая лига мира, после НХЛ.
— С кем-то из своих коллег-менеджеров клубов КХЛ вы знакомы?
— Со многими коллегами знаком по работе, а с некоторыми сейчас нахожусь в процессе знакомства.
— Не смущает ли вас жёсткий лимит на легионеров в КХЛ? Это усложняет селекцию многих команд.
— За все команды отвечать не могу, у каждого клуба своё видение. Кого-то это не сильно задевает, а для «Адмирала» это проблема.
Леонид Тамбиев
Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru
Как будет строиться селекционная работа в «Адмирале»
«Моя задача находить игроков, которые по стилю и манере игры подходят тренеру»
— Главный тренер команды Леонид Тамбиев сможет принимать активное участие в селекционной работе? У него будет право голоса, вы с ним советуетесь и работаете в связке?
— Несомненно, моя задача находить игроков, которые по стилю и манере игры подходят тренеру, чтобы у него был выбор. Окончательное решение будет за тренерским штабом. Мы всегда на связи, постоянно в контакте, идут обсуждение, просмотр хоккеистов, варианты усиления.
— Прошла информация, что в ближайшее время с Тамбиевым будет заключён новый контракт чуть ли не на три года. Можете прояснить этот вопрос?
— Мы пока этот вопрос не обсуждали, сейчас занимаемся непосредственно командой и её комплектацией.
— Какие главные позиции в «Адмирале», на ваш взгляд, нужно прежде всего укрепить?
— Этот вопрос у нас в стадии обсуждения.
— Мы видим, что в российских клубах хватает игроков с казахстанскими паспортами: Орехов, Маклюков, Мухаметов, Акользин, Кошелев, Михайлис, Панюков, натурализованные легионеры. Стоит ли ждать казахстанцев в «Адмирале», помимо уже выступающего во Владивостоке защитника Метальникова?
— Мы будем мониторить все рынки, в том числе казахстанский. Если игрок будет соответствовать уровню «Адмирала», то почему нет?
— Вы в прошлом вратарь. Считаете ли уход Никиты Серебрякова из «Адмирала» серьёзной потерей для клуба?
— Несомненно, это потеря для клуба. Никита был основополагающим хоккеистом «Адмирала». Но теперь появился шанс у наших вратарей выйти на новый уровень.
Никита Серебряков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
— Кстати, помните ваш единственный матч на чемпионате мира в составе сборной Казахстана в 2010 году? Расскажите, как это было.
— После первого периода вышел на замену в игре со сборной США, в составе которой выступали и хоккеисты из НХЛ. Память на всю жизнь, это была мечта детства, сыграть за сборную Казахстана на крупных турнирах. Главным тренером тогда был Андрей Шаянов, а вратарская бригада состояла из Виталия Еремеева и Алексея Кузнецова.
Главные трансферные задачи, которые нужно решить при построении команды
«В «Адмирале» всегда должна присутствовать группа игроков на развитие и перспективу»
— Как думаете, «Адмиралу» в нынешнем сезоне после неудачного старта ещё по силам побороться за плей-офф?
— Мы будем прилагать все усилия, работа идёт 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
— Ваша главная задача – строить коллектив с прицелом на следующий чемпионат или в этом тоже нужно решить определённые вопросы?
— В моём понимании эти две задачи всегда идут параллельно. Если не планировать будущее, то его просто не будет.
— Понимаете, что работа в «Адмирале» усложняется тем, что на Дальний Восток сложно заманить высококлассных хоккеистов, а сильно переплачивать у клуба возможности нет?
— Хороший вопрос. Конечно, я всё это понимаю. Нужно искать молодых и мотивированных игроков, развивать их с прицелом на следующие сезоны. В моём понимании в «Адмирале» всегда должна присутствовать группа игроков на развитие и перспективу.
— Будет ли «Адмирал» стараться делать ставку на молодёжь и привлекать собственных воспитанников из «Тайфуна»?
— «Адмирал» развивает молодёжь, это и есть основная цель клуба в обозримом будущем. Мы хотим, чтобы в системе клуба появлялись местные воспитанники хорошего уровня.