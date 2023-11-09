Бывший директор «Адмирала»: кого-то в клубе должны были сделать крайним, и сделали меня

Бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал о своём уходе из дальневосточного клуба.

«Я горд, что был частью «Адмирала», и мне не стыдно за свою работу, которую делал честно и открыто. Поэтому ухожу из клуба с высоко поднятой головой.

Меня сделали крайним в неудаче клуба в этом сезоне? Команда шла на последнем месте, и кого-то должны были сделать крайним. И сделали меня. Но я ни на кого зла не держу, со всеми в нормальных отношениях.

Опыт работы с таким требовательным тренером, как Леонид Тамбиев, поможет в дальнейшей карьере? Я всегда говорил, что он не жёсткий, а требовательный. От каждого тренера можно что-то почерпнуть. Я получил огромный опыт, работая с Тамбиевым, и сделал для себя определённые выводы. Это поможет мне в дальнейшем.

Какие отношения сложились с ним? У нас были нормальные рабочие отношения, не могу сказать, что были какие-то конфликтные ситуации», — цитирует Аверкина «РБ Спорт».

Ранее Аверкин рассказал о проблеме приглашения хоккеистов в клубы Дальнего Востока.