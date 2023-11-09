Экс-директор «Адмирала» рассказал о проблемах при подписании контрактов с игроками

Бывший спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин рассказал о проблеме приглашения хоккеистов в клубы Дальнего Востока.

«Были случаи, когда хоккеист отказывался ехать на Дальний Восток? Очень много таких случаев. Когда есть предложения из других клубов, то «Адмирал» и «Амур» рассматриваются в последнюю очередь. Многие игроки не доехали до «Адмирала», даже несмотря на успешный прошлый сезон.

Приходится платить игрокам больше? Естественно, назовём это «дальневосточной надбавкой». Мы не можем конкурировать с клубами Запада – некоторые игроки выбирали контракты на гораздо меньшие деньги. Был случай, что игрок подписал контракт с «Витязем», хотя мы ему предлагали на треть больше. Я всегда говорил, что на Дальний Восток едут либо за деньгами, либо чтобы перезапустить карьеру.

Сложность с подписанием контрактов сыграла свою роль в таком неудачном начале сезона в этом году? Нет. С прошлого сезона мы оставили 17 человек – это было желание главного тренера Леонида Тамбиева. Единственное, что мы не подписали двух игроков из его списка – Либора Шулака и Динара Хамидуллина. Шулака невозможно было оставить. Я с ним разговаривал, и он сказал, что хочет выиграть медали и Кубок с «Авангардом». Хамидуллин хотел играть поближе к дому и поэтому выбрал «Сибирь». Остальных игроков мы переподписали, и все были довольны. Каждый новый хоккеист был непосредственно согласован с главным тренером Леонидом Тамбиевым. Работали по плану, но в этом году не пошло. Те игроки, которые пришли, не вписались в концепцию», — приводит слова Аверкина «РБ Спорт».