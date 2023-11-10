Спортивный директор «Адмирала» — о попадании в плей-офф: работа идёт 24 часа в сутки

Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал работу клуба над достижением места в плей-офф в сезоне-2023/2024.

«Попасть в плей-офф? Мы будем прилагать все усилия, работа идёт 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Какие позиции надо усилить? Этот вопрос у нас в стадии обсуждения», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

После 25 сыгранных встреч клуб из Владивостока набрал 18 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Всего в этом сезоне «моряки» одержали семь побед.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Адмирал» в первом раунде одолел «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу» (2-4).