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Житков — об уходе Серебрякова: у вратарей «Адмирала» появился шанс выйти на новый уровень

Житков — об уходе Серебрякова: у вратарей «Адмирала» появился шанс выйти на новый уровень
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Спортивный директор «Адмирала» Павел Житков прокомментировал уход вратаря Никиты Серебрякова в СКА.

«Уход Серебрякова в СКА? Несомненно, это потеря для клуба. Никита был основополагающим хоккеистом «Адмирала». Но теперь появился шанс для наших вратарей выйти на новый уровень», — сказал Житков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Никита Серебряков в СКА провёл 11 матчей, в которых одержал пять побед с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,14. За клуб из Владивостока Никита сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.

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