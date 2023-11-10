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Гол Ничушкина не помог «Колорадо» избежать поражения в матче с «Сиэтлом»

Гол Ничушкина не помог «Колорадо» избежать поражения в матче с «Сиэтлом»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Джейден Шварц, Оливер Бьёркстранд (дубль) и Мэтти Бенирс. Защитники Адам Ларссон и Винс Данн записали на свой счёт по две результативные передачи.

У «Колорадо» забивали Боуэн Байрэм, Натан Маккиннон и российский нападающий Валерий Ничушкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Картье, Данн) – 18:39     0:2 Бьёркстранд (Олексяк, Ларссон) – 24:29     1:2 Байрэм (Маккиннон, Лехконен) – 24:57     1:3 Бенирс (Данн, Шварц) – 31:35 (pp)     2:3 Маккиннон (Макар) – 35:40     3:3 Ничушкин (Тэйвз, Маккиннон) – 52:15     3:4 Бьёркстранд (Толванен, Ларссон) – 59:28    

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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