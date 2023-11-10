Гол Ничушкина не помог «Колорадо» избежать поражения в матче с «Сиэтлом»
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Джейден Шварц, Оливер Бьёркстранд (дубль) и Мэтти Бенирс. Защитники Адам Ларссон и Винс Данн записали на свой счёт по две результативные передачи.
У «Колорадо» забивали Боуэн Байрэм, Натан Маккиннон и российский нападающий Валерий Ничушкин.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шварц (Картье, Данн) – 18:39 0:2 Бьёркстранд (Олексяк, Ларссон) – 24:29 1:2 Байрэм (Маккиннон, Лехконен) – 24:57 1:3 Бенирс (Данн, Шварц) – 31:35 (pp) 2:3 Маккиннон (Макар) – 35:40 3:3 Ничушкин (Тэйвз, Маккиннон) – 52:15 3:4 Бьёркстранд (Толванен, Ларссон) – 59:28
В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
Комментарии
- 10 ноября 2023
-
07:48
-
07:23
-
07:02
-
06:51
-
06:49
-
06:42
-
06:24
-
06:16
-
05:52
-
05:46
-
05:38
-
05:07
-
04:38
-
04:02
-
03:57
-
02:12
-
01:00
- 9 ноября 2023
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:14
-
23:11
-
22:59
-
22:52
-
22:48
-
22:40
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:32
-
22:26
-
22:13
Партнерский контент