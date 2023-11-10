Гол Ничушкина не помог «Колорадо» избежать поражения в матче с «Сиэтлом»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в результативном матче одержали гости со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Джейден Шварц, Оливер Бьёркстранд (дубль) и Мэтти Бенирс. Защитники Адам Ларссон и Винс Данн записали на свой счёт по две результативные передачи.

У «Колорадо» забивали Боуэн Байрэм, Натан Маккиннон и российский нападающий Валерий Ничушкин.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).