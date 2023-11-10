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«Спасибо!» Ротенберг поблагодарил болельщика из Китая за поддержку на матче СКА

«Спасибо!» Ротенберг поблагодарил болельщика из Китая за поддержку на матче СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на баннер в поддержку петербургского клуба на трибунах домашнего стадиона в матче с «Трактором» (4:3 ОТ). Болельщик держал баннер с надписью: «Китай за СКА!»

«Спасибо за поддержку, всем!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошёл матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Гостям удалось отыграться и сравнять счёт на последней минуте третьего периода. Победу петербургскому клубу принёс реализованный штрафной бросок Сергея Толчинского на последней секунде овертайма.

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