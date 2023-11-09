Что за победа СКА в драматичном матче! Забили решающий гол уже после конца времени игры

К очной встрече в Санкт-Петербурге СКА и «Трактор» подошли в абсолютно противоположном состоянии и настроении. В последние две недели челябинцы набрали близкие к оптимальным кондиции и наконец заиграли так, как и подобает команде, обладающей столь классным подбором хоккеистов. Уральская команда выдала шестиматчевую победную серию, венцом которой стала уверенная сухая победа в Москве над ЦСКА (4:0). Именно в ходе этой удачной серии высшее руководство клуба подтвердило полномочия Алексея Заварухина, сняв с него приставку «исполняющий обязанности». Теперь 43-летний специалист является полноценным главным тренером «Трактора».

В свою очередь, для СКА сезон продолжает складываться из рук вон плохо. Команда Романа Ротенберга потерпела четыре поражения в последних пяти матчах, а единственная победа была одержана в Балашихе в тот момент, когда сам главный тренер армейского клуба располагался на одной из трибун подмосковного стадиона, отбывая наложенную на него одноматчевую дисквалификацию. Да и та победа получилась для СКА максимально нервной. Лишь чудесное исполнение буллитов Алексом Гальченюком помогло армейцам дожать «Витязь» (3:2 Б).

Последний же матч СКА в регулярном чемпионате обернулся для них настоящей драмой. В гостевой встрече со «Спартаком» армейцы пропустили решающую шайбу за 1,9 секунды до конца основного времени. В том игровом эпизоде капитан СКА Александр Кадейкин проиграл вбрасывание Анселю Галимову, вследствие чего шайба досталась Александру Беляеву, а тот точным броском прошил Никиту Серебрякова. Одним из игроков обороны СКА, который в тот момент находился на льду и не смог накрыть бросок Беляева, был многоопытный защитник Михаил Пашнин.

Я неслучайно столь подробным образом описал, как именно армейцы потерпели поражение в Москве. Ведь эта пропущенная шайба оказала самое прямое воздействие на состав СКА на следующий матч. Главный тренер армейцев в свойственной себе привычной манере моментально произвёл очередные перестановки в составе, отправив Кадейкина и Пашнина греть места на трибуне. Туда же проследовал и хорватский нападающий Борна Рендулич, очень быстро растерявший весь кредит доверия в своей новой команде.

28-летний Серебряков доверием тренерского штаба пока ещё продолжает пользоваться, вот только дела у Никиты после обмена в СКА также идут не очень. На прошлой неделе он был заменён дважды подряд, а затем провёл качественный матч со «Спартаком», но ведь всё равно потерпел поражение. Вот и в матче с «Трактором» российский вратарь пропустил уже на пятой минуте первого периода.

Антон Бурдасов получил пас в средней зоне, продвинулся вперёд и с кистей бросил низом в дальний угол. Бросок у форварда «Трактора» получился настолько идеальным, что один из главных арбитров изначально даже не поверил, что шайба побывала в воротах. Судья в поле развёл руки в стороны, подумав, что шайба угодила в штангу, но через несколько секунд взятие ворот всё-таки было подтверждено после вмешательства «Военной комнаты».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хозяева отыгрались в середине отрезка: Василий Глотов получил пас на ход, выкатился на пятак, но не смог переиграть Зака Фукале. Однако момент на этом завершён не был. Накативший вторым темпом Владимир Алистров подобрал шайбу в борьбе перед воротами и с близкого расстояния бросил точно под перекладину, прервав «сухую» серию голкипера «Трактора», который несколькими днями ранее отыграл «на ноль» в матче с ЦСКА.

Под занавес стартового отрезка гости имели прекрасный шанс во второй раз в матче повести в счёте, но Серебряков сыграл выше всяких похвал, совершив блестящее спасение после броска в упор от Никиты Сошникова. А вот СКА в начале второго периода использовал даже полумомент. Эмиль Галимов кистевым броском закрыл борт после попытки выброса в исполнении Бурдасова, сделал несколько шагов в направлении к воротам, прицелился и переиграл Фукале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

За три минуты до конца периода сотрудники «Ледового» пытались выдать желаемое за действительное. Алистров в меньшинстве выкатился на рандеву с Фукале и бросил в штангу, но на домашней арене СКА включилась специальная подсветка, сигнализирующая о пересечении шайбой линии ворот. На какие-то мгновения замерли хоккеисты обеих команд, не понимая, что происходит, и только спустя несколько секунд характерным жестом Фукале разбудил своих остолбеневших партнёров, заставив их пойти в атаку. Он-то прекрасно видел, что гола не было.

«Моя шайба? Хорошо разыграли при входе в зону. Защитник далеко откатился, пришлось бросать из-под него.

Второй период? Да, самый тяжёлый для нас период за последние две недели. СКА очень хорошо играет дома, все это знают. Особенно второй период, но мы стараемся что есть силы. Лёд не лучшего качества, шайба вечно прыгает, идут потери», — любопытным образом высказался Бурдасов по итогам двух периодов.

А в начале третьего периода тройка «Трактора», куда входит Бурдасов, организовала второй гол в ворота СКА, причём сам Антон результативным действием не отметился, хотя и принял самое активное участие в голевой комбинации. Челябинцы выиграли борьбу в чужой зоне. Серебряков справился с броском Бурдасова в противоход, но продолжилась атака гостей вторым темпом: Виталий Кравцов поборолся на пятаке, а Семён Дер-Аргучинцев затолкал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А дальше в штрафной бокс отправился белорусский защитник СКА Сергей Сапего. «Трактор» получил большинство и имел шанс выйти вперёд, но вместо этого пропустил. Николай Поляков убежал в контратаку, стянул на себя всё внимание и сделал шикарный пас в центр, Степан Фальковский подхватил шайбу, выкатился на ворота и пробил Фукале. Примечательно, что для 26-летнего защитника СКА этот матч стал первым с 27 сентября, когда он получил травму. Фальковский пропустил полтора месяца и отметил возвращение в состав важнейшим и редким для защитника голом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А ещё через несколько смен Фальковский опять сыграл важную роль, заработав на себе удаление. Большинство СКА не реализовал, зато «убил» две минуты времени в концовке встречи. Вот только довести дело до победы в основное время хозяевам это всё равно не помогло. «Трактор» организовал массированный штурм в концовке и добился своего за 26 секунд до конца основного времени.

С первой попытки Максим Шабанов попал в штангу, но обидный промах не обескуражил гостей. Челябинский клуб сохранил шайбу в чужой зоне и со второй попытки всё-таки перевёл матч в овертайм – отличился выменянный в ходе этого сезона из ЦСКА Данил Юртайкин. С броском всё того же Шабанова Серебряков справиться сумел, но шайба отскочила в Юртайкина и срикошетила обратно в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Овертайм получился таким же огненным, как и основное время. Первым мог забивать Василий Глотов, но гостей спас Фукале. В моментальной контратаке роскошный момент был у Бурдасова – выручил Серебряков. На месте голкипер СКА оказался и после опаснейших бросков Сошникова и Альберта Яруллина. А затем наступила редчайшая кульминация дополнительного времени: Сергей Толчинский убежал на рандеву с Фукале и заставил Виталия Кравцова нарушить на нём правила. В ворота «Трактора» был назначен штрафной бросок, который сам Толчинский и реализовал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Необычность момента заключалась в том, что Толчинский исполнял буллит в тот момент, когда на табло в графе игрового времени уже горели все нули. Кравцов совершил фол, когда время ещё оставалось, поэтому в ворота «Трактора» и был назначен штрафной бросок. Но если бы Фукале совершил сейв, то дальше сразу последовала бы серия буллитов безо всякого дополнительного вбрасывания. Редчайший случай для мирового хоккея. Интересно, что спустя 20 минут в протоколе КХЛ время гола всё-таки исправили с 65:00 на 64:59.

Но Толчинский забил и принёс победу СКА без ухода в серию буллитов. Челябинская команда проиграла впервые за последние семь матчей, не сумев продлить свою шикарную победную серию, а СКА добыл важные два очка на домашнем льду.