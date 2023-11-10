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СКА обменял в «Адмирал» 18-летнего вратаря Новосёлова на денежную компенсацию

СКА обменял в «Адмирал» 18-летнего вратаря Новосёлова на денежную компенсацию
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СКА обменял в «Адмирал» вратаря Александра Новосёлова на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

18-летний голкипер не провёл ни одного матча в КХЛ. Всего в МХЛ на счету голкипера четыре матча за команду «СКА-Варяги», в которых Новосёлов не одержал ни одной победы с процентом отражённых бросков 88,3%.

После 27 матчей текущего регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА занимает восьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Армейцы одержали 14 побед и заработали 28 очков. «Адмирал» замыкает таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Владивостокский клуб набрал лишь 18 очков в 25 матчах, проиграв 18 встреч.

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