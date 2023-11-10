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«Адмирал» обменял защитника Колби Уильямса в ЦСКА на нападающих Ртищева и Панкратова

«Адмирал» обменял защитника Колби Уильямса в ЦСКА на нападающих Ртищева и Панкратова
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ЦСКА совершил обмен с «Адмиралом», в результате которого армейский клуб пополнил защитник Колби Уильямс. В клуб из Владивостока переходят нападающие Никита Ртищев и Семён Панкратов.

28-летний канадский хоккеист играл за «Адмирал» с сезона-2022/2023. Всего в КХЛ Уильямс провёл 97 матчей и набрал 20 (1+19) очков. До этого он провёл несколько сезонов в Американской хоккейной лиге. Контракт с защитником будет заключён до конца текущего сезона.

23-летний Ртищев является воспитанником Хоккейной школы ЦСКА. В КХЛ он провёл 38 матчей в составе ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина — 2019. Кроме того, на счету Никиты 158 матчей в ВХЛ за «Звезду», в которых он набрал 58 (34+24) очков при показателе полезности «+28». В 2020 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Шёлкового пути и золотых медалей ВХЛ.

25-летний Панкратов стал игроком армейского клуба в 2021 году. За это время он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В 69 матчах за ЦСКА он набрал 15 (6+9) очков при показателе полезности «+9».

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