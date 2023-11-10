Плющев — о будущем СКА: если будет каждый год то же, что и в этом, у них будут проблемы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что если в СКА продолжат ежегодно менять бóльшую часть состава, то петербургский клуб ждут проблемы в будущем.

«В плей-офф попадут? Не сомневаюсь, конечно, они будут в плей-офф. Будущие перспективы? Оценивать их очень сложно. Насколько будет стабильный состав и насколько будут пользоваться той же самой политикой формирования команды? Если будет каждый год то же самое, что и в этом сезоне, значит, у команды будут какие-то проблемы. Если же будет какая-то стабильность в этом плане, то СКА выйдет на тот уровень, который был у них в прошлом и позапрошлом сезонах. Это опять же — что руководители определяют, то и определяют. Здесь что-то предсказать сложно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.