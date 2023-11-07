СКА так не болтало восемь лет. В прошлый раз клуб сумел справиться с кризисом

Несмотря на оптимизм, который демонстрировал Роман Ротенберг на последней пресс-конференции, кризис в СКА и не думает заканчиваться. Питерский клуб всё ещё топчется в конце кубковой восьмёрки, а многие конкуренты уже создали такой гандикап, что выбить их из топ-4 будет очень сложно. Для СКА современной эпохи, который всегда проводил регулярку на максимум, эта ситуация почти нереальна.

Последний раз СКА оказывался в подобной ситуации в сезоне-2015/2016. Перед этим клуб завоевал долгожданное чемпионство, но и понёс огромные потери в межсезонье. В первую очередь клуб покинули Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, которые после этого так и не вернулись к тренерской деятельности в составе дуэта. В «Чикаго» уехал Артемий Панарин, оставив ударную тройку команды без важнейшей части. Все полевые легионеры (Роман Червенка, Патрик Торесен, Джимми Эрикссон, Тони Мортенссон) вообще покинули КХЛ.

Хотя до БиЗ в Петербурге работали только иностранцы, которые в 2015-м ещё спокойно ехали работать в лигу, было объявлено, что легендарному дуэту наследует именно российский тренер. Им стал Андрей Назаров, который за год до этого, как говорили, шёл кандидатурой номер два на фоне успешного сезона в «Донбассе», прошедшего во второй раунд. «Назаров — тренер с современным подходом, российский тренер, который будет выстраивать всю систему СКА. Мы сделаем акцент на молодёжь, на своих воспитанников», — говорил Роман Ротенберг сразу после назначения. Чуть позже нынешний босс армейцев говорил, что в назначении Назарова есть только плюсы, а минусов нет.

Андрей Назаров Фото: РИА Новости

При этом клуб провёл довольно серую трансферную кампанию. Все легионерские квоты СКА не заполнил, сделав выбор в пользу чернорабочего Ярно Коскиранты и без особого блеска съездившего в НХЛ Юакима Линдстрёма. Из ЦСКА пришёл вполне «назаровский» Евгений Артюхин — но ни одной звезды в атаку клуб так и не подписал. В результате на Кубке открытия сезона первым центром СКА вышел Илья Каблуков, а в третьем звене партнёрами Бурдасова вместо Червенки и Эрикссона стали Артюхин и Хохряков. Уровень мастерства в СКА за полгода просел заметно.

Назначение Назарова некоторые болельщики и так восприняли неоднозначно, а тёмная история вокруг избиения врача команды Егора Козлова сразу же наложила тень на работу нового тренера. Впрочем, Вячеслав Быков позитивно воспринял фигуру преемника, которого в своё время привлекал к работе в основной сборной: «Нужно давать шанс российским ребятам. В приоритете должны быть наши специалисты». Однако СКА шатало по чемпионату, команда чередовала победы и поражения.

В команде начинали появляться конфликты. Главный тренер внезапно вступил в публичную перепалку с Романом Ротенбергом, параллельно из команды со скандалом ушёл Николай Белов: экс-защитник сборной подвергся критике после игры с «Сибирью», где в кадр ещё и попадало, как Назаров пихает Антона Бурдасова.

Улучшения не было: в семи матчах октября при Назарове клуб лишь раз выиграл в основное время и забросил лишь 11 шайб. Роковым стало поражение от «Ак Барса», которое привело к отставке тренера. СКА в тот момент шёл девятым в таблице, при этом до последнего, 14-го места в конференции клуб отделяло шесть очков (по трёхочковой системе), а от пятого — 11. «Необходимо признать, что моим штабом были допущены некоторые ошибки. Благодарен президенту за то, что мне было предоставлено определённое время для их исправления, но, увы, не получилось», — сказал Назаров после увольнения.

И. о. главного тренера стал Сергей Зубов, который был ассистентом и в штабе Быкова, и в штабе Назарова. На фоне всех провалов в сезоне руководство СКА начало уже забытую сейчас, но очень мощную и агрессивную скупку — она словно стала превью будущего суперсостава периода перед Пхёнчханом.

Никита Гусев Фото: photo.khl.ru

Первым трансфером на вход стал Никита Гусев. Сейчас это сложно себе представить, но когда-то в ЦСКА сами отказались от нападающего, и он провёл два с половиной сезона в «Югре». Переговоры о переходе форварда, который за полгода до этого собрал 3 млн просмотров своим буллитом на Матче звёзд, начались ещё в каденцию Назарова, но закончились уже после его отставки. «Югра» получила за Гусева только деньги — но, по словам главного тренера клуба, Никита всё равно уходил бы после сезона.

Вторым громким именем стал Вячеслав Войнов. Один из лидеров чемпионского «Лос-Анджелеса» пропустил почти весь сезон-2014/2015 из-за уголовного преследования и выбрал добровольную депортацию из США. Правами на челябинского воспитанника владел «Трактор», который якобы не собирался расставаться с ними — но у клуба тогда не было ни ресурсов, чтобы привлечь такое имя, да и желания. Эпопея с переходом Войнова в СКА длилась полтора месяца, защитник (невиданное дело) лично встречался с губернатором Челябинской области, но всё равно озвучил, что хочет играть в СКА. Переговоры шли долго, но «Трактор» всё равно не получил игроков за Войнова — только деньги.

Ну а потом трансферная машина СКА раскочегарилась на полную мощность. Клуб вернул из Америки Стива Мозеса, за год до этого забросившего в «Йокерите» 36 шайб, обменял Антона Бурдасова на опытнейшего Сергея Широкова. Перед самым дедлайном «Северсталь» продала в Питер собиравшегося уезжать в НХЛ Павла Бучневича (и снова только за деньги, без игроков), плюс СКА подобрал Йонаса Энлунда, который провалился в Ярославле и расторг контракт с «Локомотивом».

Далеко не все эти переходы получились удачными — Энлунд получил травму в первом же матче за СКА и больше за команду сыграть не смог, Мозес в отрыве от Умарка и Коукала оказался не столь эффективен. Впрочем, все эти трансферы позволили СКА снова сформировать глубочайшую атаку: хотя концовку регулярки Питер доехал через пень-колоду, финишировав на шестом месте, в плей-офф команда дошла до финала конференции, выбив «Локомотив» и «Динамо». Параллельно с этим Зубов рассорился с Ковальчуком, который в плей-офф провёл лишь четыре игры и лишился капитанской нашивки.

Илья Ковальчук Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Впрочем, рецепты образца 2015-го прямо сейчас СКА использовать вряд ли сможет. Отставка тренера случится только в случае полной турнирной катастрофы либо резких разногласий между уважаемыми людьми в руководстве клуба. Просто так забрать условного Гусева из условной «Югры» сейчас невозможно — во-первых, почти все игроки такого уровня сейчас под микроскопом, во-вторых, просто так, за деньги, никто своих лидеров посреди сезона отдавать не станет даже СКА.

Два трансфера по ходу сезона пока СКА не особо усилили: Борна «Боря-Гол» Рендулич забил в трёх первых матчах за новый клуб, но потом процент реализации бросков хорвата предсказуемо стал регрессировать к среднему, и тот попал в четвёртое звено. Взятый из «Нефтехимика» Андрей Чивилёв пока чаще попадет в ротацию, чем играет. Так что прямо сейчас СКА могут помочь только внутренние резервы, которых у команды достаточно, и полное умиротворение.