Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» от «Торпедо» в матче КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Торпедо» (0:3).

«Соперник объективно был посильнее, побыстрее. Мы старались создавать моменты. Но «Торпедо» поигровитее, почётче, поконкретнее. У нас были моменты, но последний пас, завершающий бросок… Мало моментов, чтобы выиграть у такой команды. Но играли до конца, старались, работали. У меня к ребятам претензий нет. Мы разбирали соперника, направляли ребят. Что-то получилось, что-то не получилось. Где не получилось, соперник воспользовался. Ну, сейчас отдохнём, будем готовиться к следующему матчу. Расстраиваться некогда», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмирал» остаётся с 18 очками и занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции.