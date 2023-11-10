«Снимаю перед ребятами шляпу». Н. Заварухин — о победе над «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал выездную победу своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Амуром» (3:2).

«Много контролировали шайбу, хорошие моменты создавали у ворот соперника. Было много выигранных вбрасываний, единоборств. Настрой был боевой на игру, тяжёлые матчи были (два подряд с «Амуром». — Прим. «Чемпионата»), снимаю перед ребятами шляпу за хорошую работу проделанную, и, конечно же, вся команда выполнила установку на игру, благодарю их за это», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Амура».

Команда из Екатеринбурга набрала 36 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции. Следующие два матча «Автомобилист» проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом». Матчи пройдут 12 и 14 ноября.