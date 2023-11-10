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«Куньлунь» победил в основное время впервые с 6 сентября

«Куньлунь» победил в основное время впервые с 6 сентября
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В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Барыс» уступил «Куньлунь Ред Стар» (1:2).

Эта победа стала первой для китайского клуба, добытой в основное время с 6 сентября. В тот день «драконы» оказались сильнее минского «Динамо» (4:3), после чего побеждали исключительно в овертаймах, либо по буллитам.

Команда Виктора Игнатьева набирает 25 очков и занимает предпоследнее — 10-е — место в таблице Западной конференции. В следующем матче китайский клуб 12 ноября встретится в Омске с «Авангардом». «Барыс» остаётся с 23 очками и занимает 11-е место на Востоке. В ближайшем матче клуб из столицы Казахстана примет череповецкую «Северсталь». Матч пройдёт 12 ноября.

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