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Бывший форвард сборной США покинул пост ассистента главного тренера «Куньлуня»

Бывший форвард сборной США покинул пост ассистента главного тренера «Куньлуня»
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Ассистент главного тренера Марк Кампел покидает «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба клуба.

«Бывший форвард сборной США, имеющий за плечами 288 матчей в НХЛ, Кампел тренировал клубы АХЛ и Ист-Коста, входил в штаб юниорских сборных США, прежде чем возглавить наш фарм-клуб «КРС-БСУ» в сезоне-2019/2020. В сезоне-2022/2023 он присоединился к нашей команде КХЛ, в его сферу ответственности в тренерском штабе входила работа с нападающими. Кампел также входил в штаб сборной Китая на чемпионате мира в дивизионе «1Б». Мы благодарим Марка за многолетнюю работу на благо китайского хоккея и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

На этот пост клуб назначил российского специалиста Андрея Парфёнова. В последние три сезона он работал в Словакии, где сделал ХК «19 Гуменне» участником Экстралиги, что является лучшим результатом словацкой команды в её истории.

После 32 матчей «Куньлунь Ред Стар» набрал 23 очка и занимает предпоследнее, 10-е место в таблице Запада.

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