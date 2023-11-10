«Витязь» прервал серию неудач домашней победой над «Северсталью»

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Витязь» добыл тяжёлую победу над череповецкой «Северсталью» (5:3).

По ходу встречи хозяева вели 4:0, однако гости нашли в себе силы подобраться вплотную. Тем не менее сравнять счёт череповчане так и не смогли, а вместо этого в концовке матча пропустили в пустые ворота.

В составе хозяев отличились дважды Скотт Уилсон, а также Владислав Цицюра, Руслан Педан, Николай Тимашов. У «Северстали» шайбы забросили Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Иван Подшивалов.

Таким образом, подмосковный коллектив прервал серию из пяти поражений подряд. Примечательно, что у «Северстали» перед этим матчем была пятиматчевая серия из побед.

Команда Дмитрия Рябыкина набирает 20 очков и идёт на последнем — 11-м — месте в таблице Западного дивизиона. «Северсталь» с 30 очками располагается на седьмой строчке.