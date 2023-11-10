Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» прервал серию неудач домашней победой над «Северсталью»

«Витязь» прервал серию неудач домашней победой над «Северсталью»
Аудио-версия:
Комментарии

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Витязь» добыл тяжёлую победу над череповецкой «Северсталью» (5:3).

По ходу встречи хозяева вели 4:0, однако гости нашли в себе силы подобраться вплотную. Тем не менее сравнять счёт череповчане так и не смогли, а вместо этого в концовке матча пропустили в пустые ворота.

В составе хозяев отличились дважды Скотт Уилсон, а также Владислав Цицюра, Руслан Педан, Николай Тимашов. У «Северстали» шайбы забросили Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Иван Подшивалов.

Таким образом, подмосковный коллектив прервал серию из пяти поражений подряд. Примечательно, что у «Северстали» перед этим матчем была пятиматчевая серия из побед.

Команда Дмитрия Рябыкина набирает 20 очков и идёт на последнем — 11-м — месте в таблице Западного дивизиона. «Северсталь» с 30 очками располагается на седьмой строчке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
5 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Цицюра (Савчик) – 01:24 (5x5)     2:0 Педан (Барак, Валенцов) – 10:36 (5x5)     3:0 Тимашов (Бусыгин, Барак) – 25:47 (5x5)     4:0 Уилсон (Барак) – 26:27 (5x5)     4:1 Иванцов (Ильин, Седов) – 33:01 (5x5)     4:2 Пилипенко (Аймурзин) – 50:03 (5x5)     4:3 Подшивалов (Чуркин, Скоренов) – 56:07 (5x5)     5:3 Уилсон (Барак, Бусыгин) – 59:40 (en)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android