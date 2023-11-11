«Совсем другая игра, обстановка и настрой». Форвард «Витязя» — о приходе Рябыкина в клуб

Нападающий «Витязя» Станислав Яровой рассказал об изменениях в игре подмосковной команды после прихода Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера клуба. Вчера подмосковный клуб обыграл «Северсталь» (5:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Насколько давила серия из пяти поражений? Конечно, это неприятно, но надо с этим справляться. Многие команды через это проходили. Рады, что наконец-то прервали эту серию. Впереди такой приятный выезд, будем готовиться, надо брать очки.

Что изменилось с приходом Рябыкина в плане хоккея и психологии? Не скажу, что всё перевернулось с ног на голову, точнее, наоборот. Чувствуется совсем другая игра, обстановка и настрой. Поменялась система игры, требования и так далее.

По силам ли команде побороться за плей-офф? Конечно, ведь в прошлом сезоне попали туда. Сейчас старт не удался, но ещё есть время всё исправить. Будем навёрстывать, работать, все хотят туда попасть. Нет никаких мыслей, что всё потеряно. Так что только вперёд!» – цитирует Ярового Metaratings.

После 29 матчей текущего сезона «Витязь» набрал 20 очков и расположился на последнем месте в таблице Западной конференции КХЛ.