Защитник «Витязя» Тимашов: переломим ли ситуацию? С сегодняшнего дня у нас будет перелом!

Защитник «Витязя» Николай Тимашов прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (5:3). Хоккеист отметился заброшенной шайбой.

«Хороший момент получился, реализовал, в 400-й игре — приятно. До этого как-то немножко, думаю, не хватало хладнокровия.

Мы в такой ситуации, что надо выходить и навязывать свою игру, не подстраиваться ни под кого, поэтому было огромное желание победить.

Мандраж «Витязя» в третьих периодах, наверное, чисто психологический. Когда идут победы, таких проблем нет, но, когда выигрываешь не так часто, наверное, пытаешься удержать счёт. Но мы не должны так играть.

Переломим ли ситуацию? 100 процентов, с сегодняшнего дня у нас будет перелом!» — сказал Тимашов на послематчевой пресс-конференции.