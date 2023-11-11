Браташ прокомментировал победу «Лады» в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (4:3 Б).

«Сегодня победа пришла издалека. Мы рады, что нашли к ней путь. Первые два периода делали очень много подарков сопернику. Не знаю, с чем это связано. Точно не недонастрой. Настрой был запредельным. Возможно, он помешал сыграть более рационально. Хорошо, что соперник воспользовался только двумя подарками. Потом сыграли более надёжно и смогли найти пути к победе. Как всегда, не без везения.

Была задача оставить «Спартак» без шайбы? Была установка играть активно всю игру, но не всегда получалось. Согласен, что поначалу получалось задуманное, но потом пошли подарки соперникам, которые смазали нам игру. Мы тоже сегодня хватали ненужные удаления, тоже отношу их к подаркам. Можно сказать, что соперник нам их вернул потом. Мы ими воспользовались, забили два гола в большинстве, вернулись в игру», — приводит слова Браташа с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, «Лада» одержала третью победу подряд. Команда Олега Браташа набрала 41 очко и возглавляет таблицу Восточной конференции.