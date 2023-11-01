27 лет назад «Лада» была лучшей командой России. Что стало с тем чемпионским составом?

Фантастическая форма «Лады» после двух месяцев сезона, конечно, пока не вызывает разговоров о чемпионстве, но заставляет вспомнить лучшие годы в истории тольяттинского хоккея. Они пришлись на первую половину 90-х, когда клуб выиграл два титула чемпиона страны в лиге, которая еще называлась Межнациональной. О чемпионах-1996 мы и поговорим сегодня.

Вратари

Андрей Болсуновский

В том сезоне был вторым голкипером, вскоре перешёл в «Липецк». Сам экс-вратарь после завершения карьеры стал тренером вратарей, работал в «Ладе» с молодым Василием Кошечкиным, позже сменил несколько команд ВХЛ, а ныне проводит вратарские сборы. Оба сына Болсуновского тоже выбрали хоккей: старший, Павел, играл в основном на уровне третьей лиги и уже сам успел поработать тренером вратарей в молодёжке «Металлурга»; младший, Максим, выбрал атаку и в прошлом сезоне играл в «Боброве» из НМХЛ.

Валерий Иванников

В сезоне провёл меньше всего игр из вратарского трио, хотя за два года до этого успел поиграть в составе сборной России на Олимпиаде в Лиллехаммере и на ЧМ в Милане. Игровую карьеру завершил в 38, как и Болсуновский, работал тренером вратарей в системе СКА, где после перерыва трудится и сейчас. Младший Иванников, Евгений, тоже встал в ворота, за карьеру проведя в КХЛ 151 матч. Какое-то время отец и сын вместе работали в «Нефтехимике».

Валерий Иванников Фото: РИА Новости

Сергей Николаев

Именно он был основным голкипером в сезоне, как и в нескольких сезонах после этого — правда, в сборную чемпион страны не попадал. Николаев успел сменить несколько клубов, но уже в 38 лет поставил уникальное достижение — в «Ак Барсе» он провёл три сезона, клуб выиграл два титула, но Николаев провёл на льду ровно 0 секунд. «Моей основной задачей в команде была поддержка Станислава Галимова на льду и за его пределами. Я рассказывал, объяснял что-то Стасу», — говорил потом Николаев. Сейчас экс-вратарь занимается бизнесом.

Защитники

Андрей Бущан

Игрок сборной Украины перешёл в «Ладу» по ходу сезона, после этого ещё пару лет отыграл в Тольятти, но относительно быстро завершил карьеру в 32 года в родной лиге. На Украине Бущан выбрал необычный бизнес — кролиководство. Как рассказывал защитник, его попросили зайти в предприятие, которое оказалось на грани разорения — однако вскоре оно расцвело. В 2012-м Бущан отмечал, что его фирма «Кроликофф» тесно работает с французскими партнёрами, которые помогли разработать уникальный рацион для носителей ценного меха. Увы, по понятным причинам следы игрока сейчас теряются.

Олег Хмыль

Белорусский защитник провёл 12 чемпионатов мира подряд, был одним из тех, кто обыгрывал Россию на ЧМ-2000 в Петербурге и Швецию на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. В «Ладе» играл до 2002-го, завершил карьеру в 39 лет в минской «Юности». Тренерскую карьеру начинал в системе этого же клуба, последние четыре года работал в «Химике» из Новополоцка. «Казалось, нет ничего прочнее связи «Химика» и Олега Хмыля. Когда мы говорили о команде, подразумевали тренера. Когда говорили о тренере, сразу вспоминали команду, которую он возглавлял», — вот так писал сайт Hockey.by тогда, когда клуб и тренер расстались.

Александр Макрицкий

Ещё один белорусский защитник из чемпионского состава «Лады», который после завершения карьеры перешёл на тренерскую работу. Как и Хмыль, Макрицкий почти бесперебойно играл за сборную на чемпионатах мира, но успел застать первые сезоны КХЛ в «Динамо». Тренер поработал ассистентом в КХЛ и главным в той же «Юности» — ходили слухи, что отставка Макрицкого из минского клуба в январе 2021-го связана с отсутствием подписи под письмом в поддержку Лукашенко. Сейчас тренер входит в штаб «Трактора».

Александр Макрицкий Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Олег Давыдов

Бывший капитан «Трактора» и ещё один олимпионик-1994 проводил первый сезон в Тольятти: после этого у Давыдова был долгий период в «Ладе» и несколько чемпионатов в «Металлурге», где защитник выиграл свой второй чемпионский титул. Сделав небольшую паузу, Давыдов взялся за тренерскую деятельность, где уже накопил определённый опыт. После завершения карьеры защитник быстро встал на скамейку, успев поработать помощником во всех трёх основных лигах страны. Последние четыре года Давыдов возглавляет юниорские команды родного «Трактора».

Олег Кофтун

Для защитника из Красноярска сезон стал последним на профессиональном уровне. Очень быстро Кофтун стал тренером в Казани, где начинал игровую карьеру, входил в штаб сборной России на ЮЧМ-2005, а потом дюжину лет работал директором спортшколы. Сейчас экс-защитник занимается агентской деятельностью.

Вадим Подрезов

После чемпионства защитник сменил несколько команд и завершал карьеру в американских командах низших лиг. Сразу же после этого Подрезов стал скаутом «Флориды» и бессменно работает на этой позиции уже почти четверть века, став одним из самых «долгоиграющих» скаутов из России. За время его работы «пантеры» выбрали в первом раунде двух игроков из России — Дмитрия Куликова (2009) и Григория Денисенко (2018), кроме того, во «Флориде» играли Евгений Дадонов и Михаил Мамин.

Олег Романов

За свою карьеру сменил немало клубов, поиграл в Финляндии, Чехии, заканчивал карьеру в родной Беларуси, успел даже поиграть в команде Лукашенко. По завершении карьеры игрока в 2007 году два сезона работал помощником главного тренера в «Гомеле», в последние годы работал с детскими командами из Череповца и Санкт-Петербурга. Профиль защитника можно найти и в одной из команд Ночной лиги.

Игорь Никитин

Любопытно, что в чемпионской «Ладе»-1994 тоже играл защитник Игорь Никитин, но уфимец и усть-каменогорец не имеют друг к другу отношения. Вскоре после чемпионства молодой на тот момент защитник перешёл в «Авангард», где и провёл несколько плодотворных сезонов, выиграв чемпионство в 2004-м. Так получилось, что Никитин начал тренерскую карьеру буквально через полгода после завершения игроцкой — а что было потом, вы должны были помнить: работа в нескольких суперклубах КХЛ, сборной, три финала Кубка Гагарина, один титул и споры о стиле его команд.

Игорь Никитин (на переднем плане) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Владимир Тарасов

Ещё один олимпиец-1994, завоевал второе чемпионство с «Ладой», за которую играл до 1998-го. Позже защитник выступал за «Северсталь», СКА и другие команды, доигрывал в Кемерове и Саратове. С 2011 года работает в СДЮШОР «Лада», выводил свою команду в финал первенства России среди юношей по Поволжью. Последние сезоны Тарасов — ассистент главного тренера «Ладьи» из МХЛ.

Алексей Тезиков

Стал чемпионом страны ещё до наступления совершеннолетия, спустя два сезона уехал за океан и взял серебро чемпионата мира с молодёжкой. Стал одним из трёх игроков той «Лады» с опытом игры в НХЛ, провёл 30 матчей за «Вашингтон» и «Ванкувер», но чаще играл в фарм-лигах. В 2003-м вернулся в «Ладу», однако провёл лишь два матча, после чего сменил несколько команд попроще. По завершении карьеры Тезиков работал детским тренером, но умер несправедливо рано — в 42 года от сердечного приступа. «О покойниках нельзя плохо говорить, однако у него были проблемы с алкоголем уже в то время, когда он переходил в «Вашингтон». А так, парнем он был очень добрым», — говорил Андрей Николишин.

Денис Цыгуров

Если убрать за скобки сезоны, проведённые Денисом Цыгуровым в США, Чехии и Финляндии, почти вся его карьера была неразрывно связана с отцом. Он играл под руководством Геннадия Цыгурова в «Ладе», а заканчивал в «Авангарде», где с 2000 по 2002 год также работал известный российский специалист. После завершения карьеры Денис входил в тренерский штаб отца, и семейный тандем Цыгуровых был востребован в Нижнекамске, Челябинске, Саратове и Тольятти. В 2015 году Денис скончался от сердечного приступа: роковой, как сказал Цыгуров-старший, стала смесь алкоголя и таблеток от сердца.

Олег Волков

Один из главных старожилов «Лады» — играл за команду ещё во второй советской лиге, когда клуб назывался «Торпедо». Является тестем чемпиона мира и бывшего игрока «Монреаля» Алексея Емелина. По завершении карьеры работал в СДЮШОР «Лада», тренером тольяттинской молодёжки, после этого побывал ассистентом в нескольких клубах Высшей лиги. В этом сезоне Волков вошёл в штаб Вадима Епанчинцева в «Югре».

Сергей Журиков

18-летний Журиков провёл за тольяттинский клуб четыре матча в чемпионском сезоне, позже отыграл за клуб ещё несколько сезонов, но так и не смог полноценно закрепиться в элитном дивизионе. Игр в Высшей лиге у Журикова почти в два раза больше, там он играл за подэлитных грандов и выигрывал Кубок Братины в «Рубине». Карьеру 46-летний игрок завершил лишь пять лет назад в «Буране», после этого Журиков работал с детскими командами в Тюмени.

Павел Зубов

Как и Журиков, Зубов куда больше играл в Высшей лиге — там на счету защитника более 400 матчей. Тренерскую карьеру Зубов начал в Беларуси, а по ходу сезона-2014/2015 присоединился к штабу Андрея Скабелки в «Сибири» и стал его слегка неожиданным преемником. Полгода Зубова в роли главного тренера запомнились максимально оборонительным хоккеем и контрастирующими на этом фоне пресс-конференциями. После этого тренер успел несколько лет поработать помощником в командах Дмитрия Квартальнова, а недавно вернулся к самостоятельной работе, возглавив «Молот».

Павел Зубов Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

Нападающие

Олег Белкин

21-летнему форварду из Челябинска с не самой впечатляющей статистикой было непросто с ходу вписаться в чемпионский состав «Лады». Белкин провёл в Тольятти 14 лет, до сих пор занимая место в топ-10 бомбардиров в истории клуба: пик формы у нападающего пришелся на начало 2000-х, когда главным тренером автозаводцев стал Пётр Воробьев. После завершения карьеры работал тренером в юниорских и молодёжных командах «Лады».

Вячеслав Безукладников

Третий бомбардир в истории «Лады», второй бомбардир в чемпионском сезоне, человек, которого обожали партнёры. «Добрее человека, чем Славка, я, наверное, не знал. Никому ни в чем не отказывал — ни в житейских ситуациях, ни в профессиональных», — говорил одноклубник форварда Александр Нестеров. Поигравшему за сборную России на Олимпиаде и ЧМ форварду прочили и успешную тренерскую карьеру, однако его жизнь оборвалась в 32 года на сборах в Болгарии. История болезни скупа: некроз печени, отёк головного мозга, проблемы с почками — а одноклубники говорили о проблемах с алкоголем.

Вячеслав Безукладников и Александр Нестеров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Павел Десятков

Лучшим сезоном для форварда оказался следующий после чемпионского, с 33 очками в 39 матчах, но пик Десяткова оказался коротким: игрок закончил уже в 29 лет, последние годы проведя вне элитного хоккея. Тренерскую карьеру Десяткова тоже сложно было назвать элитной: работа помощником в третьей лиге, частая смена клубов в ВХЛ — однако в последние годы тренер вышел на свой пик. В прошлом сезоне «Сокол» Десяткова сенсационно вышел в финал Кубка Петрова, а тренер вернулся в «Ладу», где стал правой рукой Олега Браташа.

Эдуард Горбачёв

Один из любимейших игроков местных болельщиков после второго чемпионства «Лады» на сезон уезжал играть в Чехию, но быстро вернулся обратно — правда, возвращение затянулось всего на один сезон, после которого Горбачёв поменял несколько клубов Суперлиги и Высшей лиги. После завершения карьеры работал в молодёжных системах «Лады», «Ак Барса», а теперь вошёл в штаб одного из самых экзотических клубов ВХЛ «Норильска».

Сергей Елаков

Воспитанник омского хоккея перешёл в «Ладу» из «Авангарда» в сезон, когда его родной клуб завоевал бронзу, а новый – золото: однако из-за норм тогдашнего регламента форвард не получил ни одной из этих медалей. За блестящие руки и видение площадки Елакова называли Профессором, а поиграв ещё недолго в родном Омске, он завершил карьеру в 2000 году в Тюмени. Уйдя из большого хоккея, Сергей некоторое время поработал в школе «Авангарда». Весной 2022-го легенда «Авангарда» умер на 58-м году жизни.

Анатолий Емелин

Лучший бомбардир команды в том сезоне много лет посвятил «Салавату Юлаеву», Уфа и Тольятти – два родных города для Емелина. Именно в «Ладе» Емелин начал и тренерскую карьеру, после чего трудился в «Кузне» и «Автомобилисте». Став тренером, он сработался с Леонидом Вайсфельдом, с которым сформировал дуэт. Правда, в родной для Емелина Уфе этот дуэт и развалился осенью 2015-го: после неудачного периода в роли главного и понижения до помощника Емелин не особо удачно работал, весной 2021-го «Лада» с ним во главе не попала в плей-офф ВХЛ. Сейчас тренер работает в «Соколе».

Анатолий Емелин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Юрий Злов

Воспитанник «Ермака» и один из ведущих снайперов «Лады» говорил, какой хоккей ему по душе: «Комбинационный, в пас — этому учил меня ещё в Ангарске мой первый тренер Станислав Иванович Гидрович. Он и привел меня в «Ермак», привил вкус именно к такому хоккею. При нём я тоже был, кстати, лучшим бомбардиром второй лиги, в одном из сезонов набрал около 90 очков. А вот толкаться не люблю — жёсткость не в моём характере. Заканчивал карьеру в «Крыльях Советов» в начале 2000-х. Из хоккея Злов ушёл уже в 30, работал детским тренером, а также занимался бизнесом.

Владимир Зоркин

Ещё по ходу чемпионского сезона перешёл в тюменский «Газовик», после Тюмени играл во второй лиге. Известен по большей части как хоккейный агент в компании Сергея Паремузова, представлял интересы Алексея Черепанова, Евгения Кузнецова, Евгения Дадонова и многих других. Зоркин-младший уже успел немного поиграть в СКА, но в «Салавате» у Никиты Владимировича получается лучше.

Александр Иванов

Уроженец Электростали отыграл пять сезонов за «Ладу», после чего сменил немало клубов, в том числе поиграл за родной «Кристалл». Там же, в местной детской школе, он нашёл себя после завершения карьеры игрока. Иванов не первый год тренирует детскую команду «Кристалла» и только на два сезона отлучался в Санкт-Петербург, чтобы поработать в тренерском штабе команды МХЛ «Динамо».

Анатолий Ковешников

Уроженец Северска начинал карьеру в Киеве и даже выступал за украинские сборные, а чемпионом России стал после того, как по ходу сезона перебрался из «Сокола» в «Ладу». Через год он выиграл второе золото чемпионата страны с ярославским «Торпедо», но карьера у Анатолия не сложилась. Ковешников в возрасте 24 лет получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и очень рано закончил играть. Форвард после этого работал тренером на разных уровнях, в этом году — в системе питерского «Спартака».

Павел Лазарев

В Тольятти провёл один-единственный сезон, но он обернулся для Лазарева золотой медалью чемпионата России. Лучшие годы форварда проходили в родном Челябинске, и болельщики «Трактора» несколько лет назад включили игрока, проведшего в Танкограде 12 сезонов, в топ-10 лучших хоккеистов в истории клуба. По завершении карьеры Лазарев работал помощником в клубах ВХЛ, тренировал детей в челябинской школе, сын Антон сам играл в «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве». Увы, Лазарев-старший умер осенью 2018-го: оторвался тромб. Бывшему хоккеисту было лишь 48.

Олег Мальцев

Ещё один хоккеист с огромным опытом игры за «Трактор»: тройка Астраханцев – Федулов – Мальцев стала самой результативной в чемпионате страны в сезоне-1992/1993, когда Челябинск взял бронзовые медали. Для 34-летнего Мальцева сезон в Тольятти стал предпоследним на высоком уровне: вскоре игрок доигрывал на уровне Высшей лиги. Мальцев непродолжительное время был тренером и скончался летом 2020-го, в самый разгар пандемии коронавируса после продолжительной болезни.

Денис Метлюк

Родной брат Филиппа Метлюка и отец Даниила Метлюка живёт в Тольятти и занимается бизнесом. Бóльшую часть карьеры нападающий провёл в родном городе, а первое чемпионство «Лады» не застал из-за того, что пытался закрепиться в НХЛ. «С Сашей Юдиным мы однажды сцепились. Мы в хороших отношениях всегда были, но тут драка «пять на пять» возле нашей скамейки, и мы с ним друг напротив друга. Чего делать? Краги в сторону и вперёд. На удивление, драка получилась из одного удара. Я пробил сильный с правой, и Саша уехал. Потом после игры подхожу: «Сань, ты как?» Оказалось, нос разбил сильно», — вспоминал Метлюк, который в том сезоне был вторым в «Ладе» по штрафным минутам. Завершил карьеру чемпион мира среди молодёжи в 2007 году.

Александр Нестеров

Омич, отыгравший в «Авангарде» всего год, а затем посвятивший свою хоккейную жизнь «Ладе». Нестеров известен и по тренерской работе в штабе тольяттинцев, где он помогал Петру Воробьёву и Анатолию Емелину. Также работал тренером в Хабаровске, в мытищинском «Атланте». В последние сезоны помогал Павлу Десяткову в Красноярске, а после перехода бывшего одноклубника в «Ладу» Нестеров наследовал пост главного тренера «Сокола».

Александр Нестеров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Василий Панков

Ещё один белорусский хоккеист в «золотом» составе «Лады». Сезон-1995/1996 стал для Василия Панкова первым после переезда в Россию, а вскоре он покинул Тольятти ради Братиславы, где провёл несколько лет в «Словане». «В чемпионском сезоне-1995/1996 я стал третьим снайпером «Лады». Меня поставили в тройку к Саше Нестерову, который был мозгом нашего звена, и мы два сезона не разлучались, а третий нападающий у нас постоянно менялся», — вспоминал игрок, который отличился в финале Кубка Европы — 1996. Позже Панков работал тренером, входил в штаб белорусских сборных U18 и U20.

Константин Перегудов

Сын известнейшего челябинского тренера Виктора Перегудова после «Лады» поиграл в «Лас-Вегасе» — правда, на тот момент команда из этого города играла в фарм-лиге. Конец карьеры форвард, поигравший в СКА и ярославском «Торпедо» (там он выиграл второе золото чемпионатов страны), проводил в родном Челябинске. В последние годы форвард в объектив СМИ не попадал.

Иван Свинцицкий

Украинец, родился в Житомире. Карьеру заканчивал в немецком чемпионате. Сын играет в хоккей, а сам Свинцицкий поработал в детской школе. По информации из 2017-го, испытывал серьёзные проблемы с ногами, которые не позволяли ему в полной мере заниматься любимым делом. Пробовал заниматься бизнесом.

Константин Татаринцев

Челябинец Татаринцев бóльшую часть карьеры провёл в родном городе. Он и за «Трактор» поиграл, и за «Мечел», а по завершении карьеры долгое время работал детским тренером в школе им. Сергея Макарова, которая также расположена в Челябинске. В одном из сезонов Татаринцев входил в штаб «Челмета», а также помогал в сборной Уральского округа.

Игорь Трухачёв

Во втором чемпионском сезоне провёл в «Ладе» лишь два матча, перешёл в ХК «Липецк», а окончательно завязал с большим хоккеем в Воронеже. Также выступал за «Рубин», саратовский «Кристалл» и «Молот». Живёт в Липецке, помогает местной молодёжи, играет за команду ветеранов.

Главный тренер: Геннадий Цыгуров

Цыгуров проработал в Тольятти до ноября 1999-го, параллельно с этим выиграв золото МЧМ-1999 по сборной России. В 2001-м тренер играл с «Авангардом» в финале Суперлиги, входил в штаб сборной России на Евротуре. После этого карьера Цыгурова не была связана с большими матчами, но тренер последовательно вернул в Суперлигу сразу три клуба (в том числе родной «Трактор»), работал в штабе сборной Казахстана. Успел Цыгуров вернуться и в «Ладу», игравшую уже в ВХЛ, но без фанфар. Смерть сына явно подкосила тренера, в последние годы жизни работавшего консультантом в «Тракторе» даже на фоне смертельной болезни. Геннадий Фёдорович умер в декабре 2016-го.