«Каролина» уверенно переиграла «Тампу», Свечников отличился результативной передачей

Сегодня, 12 ноября, в Тампе (США) на арене «Амали» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата, в котором сошлись «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». В итоге победу одержали гости со счётом 4:0.

Свой первый гол «Каролина» сумела соорудить в самом начале матча — отличился Теуво Терявяйнен на четвёртой минуте. В начале второго периода удвоил преимущество в счёте Себастьян Ахо, а российский хоккеист Андрей Свечников отметился результативной передачей. Третью шайбу забросил в ворота Брент Бёрнс, а четвёртую — Стефан Ноэсен. Оба гола случились в заключительной двадцатиминутке.

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков сумел исполнить 23 сейва.

Таким образом «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.