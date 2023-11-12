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«Каролина» уверенно переиграла «Тампу», Свечников отличился результативной передачей

«Каролина» уверенно переиграла «Тампу», Свечников отличился результативной передачей
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Сегодня, 12 ноября, в Тампе (США) на арене «Амали» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата, в котором сошлись «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Каролина Харрикейнз». В итоге победу одержали гости со счётом 4:0.

Свой первый гол «Каролина» сумела соорудить в самом начале матча — отличился Теуво Терявяйнен на четвёртой минуте. В начале второго периода удвоил преимущество в счёте Себастьян Ахо, а российский хоккеист Андрей Свечников отметился результативной передачей. Третью шайбу забросил в ворота Брент Бёрнс, а четвёртую — Стефан Ноэсен. Оба гола случились в заключительной двадцатиминутке.

Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков сумел исполнить 23 сейва.

Таким образом «Лайтнинг» потерпели второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Терявяйнен (Ахо, Нечас) – 03:10 (pp)     0:2 Ахо (Свечников, Славин) – 24:32     0:3 Бёрнс (Шей) – 51:20     0:4 Ноэсен (Бантинг, Бёрнс) – 57:54    
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