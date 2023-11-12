26 сейвов Самсонова помогли «Торонто» прервать пятиматчевую победную серию «Ванкувера»

Сегодня, 12 ноября, в Торонто (Канада) на арене «Скотиабанк-Арена» состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором сошлись «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 5:2.

Гости вышли на шестой минуте матча — отличился Джей Ти Миллер. Через три минуты счёт сравнять удалось Мэтту Нису. Затем Пиус Зутер снова вывел «Ванкувер» вперёд, после чего последовало четыре безответные шайбы от «Торонто». Отличись Вильям Нюландер, Ноа Грегор, Николас Робертсон и Давид Кемпф.

Российский голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отличился

Таким образом, «Кэнакс» потерпели своё первое поражение после пяти побед подряд. «Торонто» побеждает во второй встрече к ряду.