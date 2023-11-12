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«Он забил так голов 60». Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал гол Овечкина

«Он забил так голов 60». Главный тренер «Айлендерс» прокомментировал гол Овечкина
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал дубль российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (1:4). Наставник оценил первую шайбу форварда «Кэпс».

«Это произошло так быстро, они использовали эту схему годами. Он, вероятно, забил таким образом голов 60. Мы вчистую проиграли вбрасывание — вот как именно это происходит. Невозможно остановить такой бросок, если только он не попадёт в нашего парня. Наш игрок был на нужной позиции, но он также заслонил вратаря. Это одна из тех ситуаций, когда ты просто не можешь вчистую проигрывать вбрасывание», — сказал Ламберт после матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

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