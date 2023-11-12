Нюландер вышел на 4-е место в НХЛ за последние 30 лет по серии с очками со старта сезона

В матче с «Ванкувером» (5:2) голом отметился шведский форвард «Торонто» Вильям Нюландер, продолжающий набирать очки во всех матчах со старта сезона. Сегодня 27-летний нападающий продлил результативную серию с начала регулярного чемпионата до 15 матчей, что является четвёртым результатом в НХЛ за последние 30 лет. Нюландер повторил результат Яромира Ягра (15 матчей, 1999/2000).

Лучший результат на этом временном интервале принадлежит Дэни Хитли (22, 2005/2006), второе место делят Хенрик Зеттерберг (2007/2008) и Коннор Макдэвид (2021/2022) — по 17 матчей.

Напомним, общий российский рекорд по продолжительности результативной серии со старта сезона удерживает Дмитрий Квартальнов (1992/1993, «Бостон», 14 игр). Превзойти это достижение в нынешнем сезоне имеет шанс нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, чья результативная серия на данный момент составляет 13 матчей.