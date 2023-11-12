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Заварухин рассказал, что ему понравилось в игре «Автомобилиста» в матче с «Адмиралом»

Заварухин рассказал, что ему понравилось в игре «Автомобилиста» в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу по буллитам в матче с «Адмиралом» (4:3 Б).

«Радует победа. В начале игры были хорошие моменты, где должны были реализовывать, в первой же смене выход «в ноль», контролировали игру в первом периоде. Надо добавить в реализации, а по содержанию хорошая игра, понравилась мне и тренерскому штабу, здорово, что наконец-то выиграли по буллитам, была у нас серия проигрышей.

Ребята собрались, продемонстрировали мастерство, выручил нас вратарь. Надо восстановиться, тяжёлые матчи на Дальнем Востоке, все понимаем это. Ещё одна игра, надо готовиться, здорово, что у команды была хорошая атмосфера, верили друг в друга и при счёте 2:3, это понравилось сегодня», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

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