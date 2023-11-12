Буллит Макеева принёс «Автомобилисту» победу в гостевом матче с «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шевченко (Чудинов, Бучельников) – 07:01 (5x5) 1:1 Макеев (Бывальцев) – 10:49 (5x5) 2:1 Фьоре (Соловьёв) – 13:09 (5x3) 2:2 Да Коста (Мэйсек, Эберт) – 32:49 (5x5) 3:2 Метальников (Шевченко, Бучельников) – 44:12 (5x5) 3:3 Мэйсек (Да Коста, Осипов) – 53:18 (5x5) 3:4 Макеев – 65:00
Голом и результативной передачей отметились нападающие «Автомобилиста» Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Ещё один гол екатеринбуржцев на счету Алексея Макеева. За «Адмирал» голы забивали Александр Шевченко, Джованни Фьоре и Леонид Метальников. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Владимир Галкин. Для выявления победителя потребовалась дополнительная серия буллитов. Решающий бросок на счету Алексея Макеева.
Повторный матч между командами состоится во Владивостоке 14 ноября.
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