Буллит Макеева принёс «Автомобилисту» победу в гостевом матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

Голом и результативной передачей отметились нападающие «Автомобилиста» Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек. Ещё один гол екатеринбуржцев на счету Алексея Макеева. За «Адмирал» голы забивали Александр Шевченко, Джованни Фьоре и Леонид Метальников. Ворота команд защищали голкиперы Сергей Иванов и Владимир Галкин. Для выявления победителя потребовалась дополнительная серия буллитов. Решающий бросок на счету Алексея Макеева.

Повторный матч между командами состоится во Владивостоке 14 ноября.