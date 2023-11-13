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Форвард «Миннесоты»: мы можем жаловаться и злиться, но это не поможет

Форвард «Миннесоты»: мы можем жаловаться и злиться, но это не поможет
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал разгромное поражение от «Даллас Старз» в домашнем матче.

«Мы можем жаловаться, злиться и делать такое прочее, но это нам не поможет. Но мы знаем, что у нас опытная команда и мы сможем выбраться из этого. Сейчас есть время, чтобы разозлиться, и да, мы злые», — приводит слова Фолиньо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:3.

Ранее главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон раскритиковал игру лидеров команды — Кирилла Капризова и Мэтта Болди в игре с «Даллас Старз».

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