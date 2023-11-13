«Можно найти сходство». Чеботарёв — о сравнениях «Лады» с «Вегасом» сезона-2017/2018

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв рассказал, можно ли сравнить тольяттинский клуб с «Вегасом» сезона-2017/2018 НХЛ.

«Считаю ли уместными сравнения «Лады» с «Вегасом» сезона-2017/2018? Хотел об этом поговорить. Сходство можно найти в том плане, что это две новые команды, которые добиваются определённых успехов. Но механизмы вхождения были разными. Наверное, только в этом мы и схожи. Нас также сравнивали с «Адмиралом» прошлого сезона. Здесь можно найти как схожести, так и различия. У «Лады» своя дорога и свои традиции. Схожесть в том, что никто не ожидал, а мы показываем результат — тут да, мы с «Вегасом» похожи. Во всём остальном, пожалуй, вряд ли», — сказал Чеботарёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Чеботарёвым читайте на «Чемпионате» завтра, 14 ноября, в 8:00 мск.