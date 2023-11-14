«Тихие чемпионы — не наш размах. Нам нужны слава, фанфары!» Яркое интервью с боссом «Лады»

Спустя пять лет пребывания вне элиты российского хоккея в КХЛ вернулась тольяттинская «Лада». Многим казалось, что клубу из Самарской области нечего делать среди лучших команд страны — мол, результаты и в ВХЛ были не очень, что уж говорить о высшем дивизионе. После трёх поражений на старте сезона эти сомнения только укрепились — команду, которую называли сборной «сбитых лётчиков», на первых порах не критиковал только ленивый.

Однако затем произошло то, чего не ожидал абсолютно никто, даже сами тольяттинцы — «Лада» начала стремительно набирать очки, при этом переигрывая одного за другим грандов отечественного хоккея. За почти половину сезона волжане успели не по одному разу обыграть магнитогорский «Металлург», ЦСКА, «Трактор» и «Ак Барс», их жертвами также становились «Салават Юлаев» и «Авангард». В последнем матче «Лада» и вовсе переиграла лидеров лиги из «Спартака», дважды отыгравшись по ходу встречи и вырвав победу в серии послематчевых бросков, благодаря чему сохранила за собой лидерство (!) в Восточной конференции.

Накануне встречи с красно-белыми большое интервью «Чемпионату» дал генеральный директор тольяттинцев Александр Чеботарёв. Функционер «новичков» лиги дал развёрнутые ответы на многие вопросы. Из яркого диалога с Александром Викторовичем вы узнаете:

как возвращение в КХЛ повлияло на «Ладу» и Тольятти;

как возвращение «Лады» повлияло на КХЛ;

почему хоккей — вид спорта не номер один в Самарской области (пока что);

оправданы ли сравнения «Лады» с «Вегасом»-2017/2018;

какое предостережение Чеботарёв даёт канадским легионерам команды;

как он относится к экспертам, которые критиковали «Ладу» и Олега Браташа до начала сезона;

и что думает о потенциальном расширении КХЛ.

«Мы вернули веру в то, что Тольятти — хоккейный город»

— За плечами почти половина первого сезона после возвращения «Лады» в КХЛ. Можете подвести промежуточные итоги?

— Самый первый вывод, который можно сделать — «Лада» вернулась в лигу на хорошем уровне. Сработали традиции, которые были заложены в клубе, это одна из главных составляющих успешного начала. Структура клуба и модель взаимодействия с фарм-клубом и школой у нас действительно на уровне КХЛ. Мы хорошо вписались в это сообщество. Вошли в лигу не как аутсайдеры, как многие прогнозировали. «Лада» показывает интересный хоккей.

Мы вернули веру болельщиков в то, что можем показывать достойную игру, и в то, что Тольятти — хоккейный город. Ажиотаж бешеный — билетов нет. Хоккей в городе поднялся на тот же уровень, на котором он был 30 лет назад, когда «Лада» становилась чемпионом.

Что касается игры, понимаем, что спорт — не только постоянные победы. По прошествии времени команда вместе с тренерским штабом лучше узнают друг друга, что позволяет им доставать из самых потаённых глубин какие-то резервы, находить дополнительную мотивацию. Ребята выполняют то, ради чего сюда пришли — перезагружают карьеру. Есть ощущение, что сбавлять они не собираются — ребята поверили в себя, почувствовали кровь, как говорится. Надеюсь, движение вперёд будет поступательным.

— Если бы вам в начале сезона сказали, что сейчас «Лада» будет лидировать на Востоке, поверили бы?

— Многие называют совесть самым главным судьёй в жизни человека. Но, на мой взгляд, как показывают практика и опыт, таковым является время. Когда я пришёл в «Ладу» два с половиной сезона назад, у меня тоже брали большое интервью. Тогда меня спросили, есть ли у меня какая-нибудь мечта. И я сказал: «Да — выиграть Кубок Гагарина».

Алексей Емелин, Александр Чеботарёв и Денис Зернов Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Возможно, я бы не поверил, что мы будем именно на первом месте. Но в том, что мы бы находились в зоне плей-офф по итогам регулярки, я был уверен. Не особо хотелось бы об этом распространяться, чтобы не давать повода ухмыльнуться экспертам и злопыхателям, которые постоянно использовали лёгкую иронию в адрес команды, подтрунивали над ней.

Вера в команду всегда сидела где-то внутри, и не только у меня. Я видел, как работают тренеры, как настроены игроки. То, что мы не будем идти в конце, было очевидно для меня. Возглавить таблицу российского чемпионата хотя бы на несколько дней — откуда-то из области детских снов (улыбается).

— Сейчас с улыбкой вспоминаете комментарии о том, что «Ладе» в КХЛ делать нечего?

— Были разные мнения относительно нашего возвращения. Однажды у меня спросили, есть ли у нас возможность выйти в КХЛ. Мы начали изучать имевшиеся ресурсы и потенциал. Пять лет в «вышке» — очень много по современным меркам. Такое выбывание бьёт по школе и молодым ребятам. Они стремятся уезжать в клубы уровнем повыше. Поэтому мы столкнулись с тем, что, будучи в «вышке», в первом же сезоне брать «лимитчиков» было невозможно. Не было ребят, которые могли бы освоиться после молодёжки за две-три игры, были очень сырые парни. Возможно, по мнению тренеров, это был хороший материал, но он требовал длительной работы. Намечал, что нужно поработать три года, чтобы подготовить хорошую молодёжь — начиная со школы, через молодёжную команду.

Но было указание руководства — оно взяло курс, как показало время, правильный — которое мы стали выполнять — не растить своих, а привлекать кого-то со стороны. В хоккее, тем более в профессиональном, такое тоже не возбраняется. Селекция, ротация, трансферы — обычное дело. Мы этим пользуемся.

«К сожалению, на многие матчи «Лада» выходит с менталитетом фаворита»

— Какой матч в этом сезоне вам запомнился больше всего?

— Пожалуй, назову первый матч с ЦСКА, когда мы играли с ними дома. Мы обыграли действующего чемпиона, это дорогого стоит. Тогда пришла уверенность, что у команды есть потенциал, к этому нужно было стремиться. Тем, кто следил за командой, было видно, какое она прошла становление. Когда человек выходит на очень тонкий лёд, он боится шагнуть, чтобы не провалиться, и первое время просто стоит. Вот и у нас так было в первых матчах — мы встали, осмотрелись, поняли, что попали в КХЛ. Пытались забросить шайбу в ворота и держаться за неё зубами. Поэтому и стиль игры был такой — от обороны. Мы держались, терпели, играя с перевесом в одну шайбу.

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Сейчас, когда мы поняли, что не проваливаемся, стоим на льду, начали делать следующие шаги. Кто сейчас скажет, что «Лада» — команда оборонительного плана? Если нужно, можем закрыться, но можем показать и открытый хоккей. Забиваем иногда по пять шайб, бывало и больше. По мере получения результата приходит и уверенность, всё поступательно.

Иногда смотрю на наш список травмированных, а там лидеры, ребята, которые тащили за собой команду. И думаю: «А кто будет забивать, играть?» Да, ребята хороши в обороне, есть именитые игроки, но они ещё не набрали форму, тоже выходят после травм. Так складывается, что стабильно играют вратари. Это придаёт уверенность команде. Те парни, которые остались у нас после ВХЛ, тоже начинают забивать. Ресурс и потенциал у команды есть. Да, требуются точечные усиления для большей уверенности, но пока работаем и обходимся тем, что есть.

— Способна ли «Лада» уже выходить на лёд с менталитетом фаворита хотя бы в некоторых матчах?

— Как показывают многие игры, такое уже есть. Наверное, к сожалению. Тренерский штаб ответственно настраивает команду на игру с любым соперником. Да, мы лидеры, но на нас теперь и настраиваются как на лидера. Могу судить по тому, как тяжело складываются матчи с равными нам по составу и бюджету соперниками. Вот, например, проиграли «Северстали». Наверное, недонастрой был внутри каждого игрока. Где-то была лишняя уверенность, ведь шли на первом месте.

На серьёзных соперников настраивать игроков не нужно. Каждый сам оценивает и взвешивает это, самонастрой очень важен. Наша психология ещё не идеальна, не совершенна. Есть игроки, которые пропустили в первом периоде, но во втором выходят и начинают играть в свой хоккей, это мастерюги, которых в лиге все признают. Самое главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность, это хуже всего. Это один из участков работы тренерского штаба.

— Вы сказали о том, что значит лидерство «Лады» для команды и города. А что оно означает для лиги?

— В первую очередь КХЛ сделала большой шаг вперёд по сравнению с первыми годами её существования. Даже несмотря на то что раньше было очень много иностранцев. Одной из важных составляющих популярности лиги были легионеры очень хорошего уровня. На них ходили смотреть наши ребята. Основным было зрелище, которое творилось на хоккейной площадке.

На сегодняшний день лига сделала рывок в плане цифровизации, маркетинга, это замечательно. Службы маркетинга лиги требуют отдельной строки в бюджете, суммы, которую планируется потратить на это направление. И они требуют, чтобы мы эти деньги тратили. Такого нет, что мы заявили сумму для красного словца, лишь бы нас взяли в лигу, а потом ничего не делали. Матчи «Лады» не обходятся без развлечений в перерывах, есть детские комнаты. Существуют инспекторы, которые это контролируют. На мой взгляд, это очень хорошо. Люди видят, что происходит колоссальное движение вперёд в этом направлении, приходят на матчи семьями. У нас даже юбилеи начинают отмечать, ложи для этого бронируют. На 30 декабря! Уже не в рестораны идут, а к нам.

Болельщики ХК «Лада» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

50% компаний знают, что хоккей в Тольятти есть, но не являются ярыми болельщиками. А потом они приходят сюда, им нравится, они начинают ходить чаще. Самое основное, что приобрела лига — она подтвердила свой класс в плане щепетильного подхода к оценке потенциала возможности кандидата на вступление. Рад, что мы не подвели лигу. Обещали, что не будем командой-поставщиком очков. Обещали, что у нас будет одна из лучших маркетинговых служб — развлечения, комфортные условия. Всё это мы даём. Обещали, что у нас будет одна из лучших пресс-служб — вот, пожалуйста, она у нас есть (указывает на сидящего рядом пресс-атташе «Лады» Михаила Сизикова. — Прим. «Чемпионата»).

Надеюсь, что когда-нибудь лет через пять на кахээловском небосклоне засияет тольяттинская звёздочка. Ажиотаж в городе бешеный. Звонят ребята, хотят пойти в детскую школу, начать тренироваться. Спрашиваем: «А сколько тебе лет?» — «12». — «Катался когда-нибудь на коньках?» — «Нет». Прекрасно понимаем, что в 12 лет это нереально. Но это говорит о том, что спрос вырос. Когда большое количество детей, начиная с набора, то высока вероятность, что появятся новые Григоренко, Буцаевы, Ковалёвы, Кошечкины. Конечно, это дело не одного сезона. Но думаю, что у нас хватит терпения и мы в этом аспекте доработаем.

— Этот ажиотаж появился уже после перехода в КХЛ?

— Да. Был период, когда на набор пришло всего 17 человек. А раньше было по две группы по 40 ребят в каждой. Искали причины, разговаривали с родителями. Они отвечали, что вид спорта очень дорогой. Были вопросы: «А если ребёнок покажет себя, будет ему лет 12, нужно будет думать, куда уезжать? Мальчик ещё маленький, значит, нам тоже нужно будет переезжать». Все ориентируются на Москву и Татарстан, а там цены выше, чем в Тольятти. Начинают выбирать альтернативные виды спорта — плавание, гимнастику.

Сейчас встречаешь тех же родителей, а они говорят: «Викторыч, мы всё-таки решили в хоккей отдавать». Спрашиваю: «Что изменилось? Форма дешевле, что ли?» Отвечают: «Теперь всё по-другому» (улыбается). Перемены налицо. Наших игроков в городе узнают.

Очень значимую роль сыграл губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, не только в плане вывода команды в КХЛ. Он абсолютно правильно поступил — сначала приложил все усилия, чтобы вывести нас, а потом начал требовать, чтобы мы закрепились в лиге. Если бы мы просились обратно по своей готовности, то маловероятно, что сейчас попали бы в КХЛ.

Он приезжал к нам на первую игру. Наши городские предприятия выкупают ложи для своих сотрудников. Первый период мы посмотрели вместе, он говорит: «Много людей в ложах, это хорошо. Дайте список директоров предприятий, которые сегодня присутствуют на хоккее». Все знали, что губернатор будет присутствовать на матче. Если ты участвуешь в региональном бизнесе, то держишь нос по ветру — куда руководитель, туда и ты. Поехал он на Украину или же пришёл на хоккей — нужно быть рядом, в поле зрения — это правила бизнеса.

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Принесли ему этот список, а там человек семь. Он говорит: «А остальные где?» Главе города сказал, чтобы завтра у него эти люди были. Не думаю, что он их чаем поил. Сейчас на каждом матче могут отсутствовать два-три руководителя предприятий, которые выкупили ложи, остальные все ходят. Депутатский корпус тоже весь присутствует. К сожалению, губернатор не может присутствовать на каждом матче, а вот эти люди ходят на каждую игру (улыбается). Это дорогого стоит. Многие совещания начинаются с обсуждения того, как сыграла «Лада».

Помню период, когда команда будоражила всех до мурашек — после матча машины гудели на парковках, толпы болельщиков встречали команду у выхода. Сейчас ребята этим не избалованы — даже те, кто уже поиграл в КХЛ. Они играли не на таком уровне в других клубах, чтобы толпа болельщиков у служебного входа бросалась за автографами именно к ним. Там были звёзды, которые отвлекали это внимание на себя. Думаю, где-то в глубине души их это задевало — парни спортивные, самолюбие есть. Сейчас всё внимание им. Это очень хорошо.

«Схожесть «Лады» с «Вегасом» есть»

— Как раз хотел спросить насчёт внимания со стороны области. Наверняка там следят за успехами «Лады».

— Конечно. Когда мы возглавили турнирную таблицу в конференции, в Самаре было расширенное заседание правительства Самарской области. Там присутствовали многие именитые спортсмены, руководители клубов — тех же «Крыльев Советов», которые в этом сезоне тоже достаточно стабильно выступают, баскетбольной «Самары», женской гандбольной «Лады». Но когда на трибуну вышел президент АвтоВАЗа Максим Юрьевич Соколов, он отметил только наш клуб, начал с этого свою речь. Губернатор поддержал его аплодисментами, было очень приятно.

После каждой победы звонят министр спорта, вице-губернатор, губернатор Самарской области. Поздравляют тренерский штаб, мы размещаем их слова на сайте, когда губернатор находится вне региона по служебным делам. Ощущаем это внимание на себе. Для нас это очень ценно. Можно быть тихим чемпионом, но это не наш размах. Нам нужны слава, деньги, почёт, фанфары (смеётся).

— Раз «Ладу» отмечают в первую очередь, можно ли говорить, что хотя бы в Самарской области хоккей — спорт номер один?

— К сожалению, нет. На уровне области хоккей пока не номер один, но, думаю, недалёк тот момент, когда он поднимется на первое место. Это было связано с тем, что мы выбывали из элиты. Эта нестабильность как раз не способствовала популярности хоккея.

Игроки ХК «Лада» празднуют гол Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

— Как обстоят дела с привлечением спонсоров?

— Первым спонсором, которого мы привлекли, был «Олимпбет». Рад, что мы установили сотрудничество с этой компанией. Многие выходили на контакт, но мало кто верил, что мы будем интересны. Местные спонсоры, которые у нас были, увеличили свои доли. Пусть ненамного, но уровень КХЛ к этому обязывал. Стратегических партнёров пока, увы, привлечь не удалось. Но в целом спонсорский пакет пополнился.

— После первых успехов «Ладу» начали сравнивать с «Вегасом» времён захода в НХЛ. Если убрать за скобки драфт расширения и тот факт, что «рыцари» были абсолютно новой командой, считаете ли такие сравнения уместными?

— Хотел об этом поговорить. Сходство можно найти в том плане, что это две новые команды, которые добиваются определённых успехов. Но механизмы вхождения были разными. Наверное, только в этом мы и схожи. Нас также сравнивали с «Адмиралом» прошлого сезона. Здесь можно найти как схожести, так и различия. У «Лады» своя дорога и свои традиции. Схожесть в том, что никто не ожидал, а мы показываем результат — тут да, мы с «Вегасом» похожи. Во всём остальном, пожалуй, вряд ли.

— Когда вы только приходили в «Ладу», говорили, что целям свойственно меняться по ходу сезона. Поменялись ли они по ходу нынешнего чемпионата?

— Нет. У нас была задача — её никто не снимал и не ужесточал — попасть в плей-офф. Такой она и остаётся. Вы правильно говорили, что мы уже близки к середине сезона, однако это ещё далеко не весь сезон. В моём понимании, на первом этапе пусть лучше мы план перевыполним, но корректировать его пока не нужно. Это может стать большой ошибкой — оказать не очень хорошее давление на ребят. Такого делать не следует.

«Категорически не согласен с Браташом, что «Ладе» просто везёт»

— Лидерами клуба стали канадские новички — Трой Джозефс и Скотт Космачук, о которых раньше в России абсолютно никто не слышал. Можно похвалить за работу спортивного директора «Лады» Рафика Якубова, который нашёл этих игроков?

— Поскольку меня пока о нём не спрашивали в прессе, только это сдерживало от хвалебных речей в его адрес. Конечно же, тот факт, что Рафик Хабибуллович нашёл этих игроков, — исключительно его заслуга. Потом они обсуждали их кандидатуры с тренерами, просматривали видео. Переговоры практически постоянно проходили в моём присутствии. Я видел, как Рафик Хабибуллович общался с агентами. Из-за разницы во времени это день и ночь на связи. Он как-то приходит утром, а у него глаза все красные. Спрашиваю: «Аллергия, что ли?». А он говорит: «Нет, всю ночь по поводу легионеров разговаривали».

Трой Джозефс Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

В этой ситуации сработало его чутьё. По большей части работали вслепую. Видео есть видео, однако, как вы правильно сказали, до этого их здесь никто не знал. Одно дело, если бы это были именитые игроки, когда есть хоть какая-то информация. Но здесь Рафик Хабибуллович собирал всё по крупицам. Решение не принималось по одному видео или по рекомендации агента. Знаем, что агенты — как родители, которые желают выдать свою дочь замуж — расхваливают и где-то приукрашивают. Рафик Хабибуллович собирал мнения известных людей — не буду называть их имена — которые сейчас работают в отечественном хоккее, а в своё время играли в НХЛ и в других местах за рубежом и по своим каналам рекомендовали их.

Ребята играли в европейских чемпионатах, вели их очень долго. Помогли два фактора: первый — личные контакты Рафика Хабибулловича с агентами, а второй — этих ребят никто не знал. Никто не вылез на рынок и не стал перебивать наши предложения большими деньгами. Кто знает, что было бы, если бы о них узнал другой клуб с более серьёзным бюджетом, если бы о них знали в России? Думаю, профессионализм, опыт и обусловленная этим опытом интуиция Рафика Хабибулловича и помогли нам этих ребят привлечь.

— Наверняка понимаете, что по окончании сезона будет очень сложно их удержать.

— Наверное, только наивный этого не понимает (улыбается). Они уже покорили лигу. Даже если они вдруг что-то нам пообещают, то найдутся те клубы, которые смогут их заинтересовать больше. Но хочу сказать, что хоккейная жизнь знает немало случаев, когда легионеры, проведя хороший сезон в одной команде, переходят в команду более высокого уровня и там теряются. Пусть это расценивается как предостережение (смеётся). Будем рады видеть их у себя и дальше, готовы обсуждать любые финансовые условия. Но жизнь есть жизнь, в этой части будем больше довольствоваться тем, что у нас остаётся Рафик Якубов. Кого-нибудь ещё найдёт (улыбается).

— На последних пресс-конференциях Олег Браташ всё чаще говорит, что «Ладе» просто везёт. Можете парировать?

— Я даже не парирую, а просто скажу, что категорически с Олегом Владимировичем не согласен. Это его мнение, он всё-таки главный тренер команды-лидера, что тут скажешь (улыбается). Но я ведь тоже не первый день в хоккее. Не согласен, что у нас сплошное везение. Недаром ведь говорят, что везёт тому, кто везёт. Фактор везения исключать нельзя, он есть.

Олег Владимирович — человек очень светлый, открытый. Он своей энергетикой и привлекает эту удачу, как и другие тренеры команды. Можно одну-две игры выиграть на везении, но постоянно идти вперёд… Наши победы — результат кропотливого труда всех — тренеров, игроков, персонала. Это не одно лишь везение.

Везение — это когда сидишь и думаешь: повезёт — не повезёт. Здесь не так. Мы же видели, как ребята отыгрывались и с 0:3. Могу привести такой пример. Когда мы возглавили общую таблицу КХЛ, я зашёл в тренерскую и сказал: «Парни, губернатор поздравил нас. Мы понимаем, что постоянным это быть не может; если свалимся на второе-третье место…» Они на меня посмотрели и сказали: «А мы не собираемся сваливаться». Разве это везение? Это уже характер, настрой, которые передаются игрокам. Тут я с Олегом Владимировичем готов поспорить.

— Вчера объявили список тренеров на Матч звёзд, но Браташа там не оказалось. Ожидали его там увидеть?

— Естественно. Как и нашего вратаря, и канадских легионеров. Думаю, все наши дальнейшие беды оттуда и начнутся — и поглаживание Троя по голове со стороны других клубов, и к Олегу Владимировичу начнут намёки проскальзывать. По сути, это же открытие — кто верил в Браташа? Не было такого, чтобы говорили, что команда будет переть вперёд, потому что у руля Браташ. Доставалось и команде от экспертов-пессимистов, и Браташу то же самое доставалось.

Знаете, чего я не могу понять? Люди, которые себя позиционируют как эксперты, хотя бы из уважения к Олегу Владимировичу — он же долгое время работал в ФХР и в сборной — могли бы не так откровенно поливать команду, высказывать своё неверие. Нынешний результат только подтверждает их уровень, вернее, его отсутствие. Кто действительно профессионал, тот востребован. Кто похож на профессионала издали — сидит и рассуждает. Как говорится, бог им судья. Очень рад за успехи Олега Владимировича. Но то, что у руля дивизиона поставили не его, тоже нормально для нас. Значит, ещё есть к чему стремиться (улыбается).

«Для города, где появится КХЛ, расширение лиги — огромный плюс»

— Лично ваша работа как-то поменялась по сравнению с ВХЛ?

— Да. Её стало больше, как и всякого рода проблем. Когда команда на виду, на ведущих позициях, к ней приковано больше внимания на уровне всей страны. Стало больше ответственности. Контроль со стороны лиги — финансовый мониторинг, отчётность — в хорошем смысле слова стал жёстчё, поэтому и работа стала пожёстче. Пытаюсь привить это чувство ответственности работникам. А справляюсь я или нет, должно решить руководство, которое меня на эту должность поставило. Как говорят в хоккее, цыплят считают по весне. В том, что команда находится на ведущих позициях, как мне кажется, есть и крупица моего скромного труда (улыбается).

— В чём «Ладе» нужно прибавить как организации, за пределами льда?

— Не буду касаться арены, потому что это не моя вотчина. Не хочу отбирать хлеб у её руководителей, они знают все наши плюсы и минусы. Нужно прибавить в бытовом плане, в организации приёма матчей. Будем стремиться облагородить гостевые раздевалки, расширить подъездные пути к арене, потому что столпотворение на въезд во время матчей жуткое. Трёх окон на въезд не хватает.

Что касается работы с людьми с ограниченной мобильностью, мы недавно проговаривали с главами города и АвтоВАЗа, что необходимо сделать хорошие тротуары из города по пути к арене, потому что на колясках сложно проезжать. Есть идея использовать для этого социальное такси. Это ближайшие планы, которые хотелось бы реализовать.

«Лада-Арена» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Будем подводить итог в конце сезона, что есть хорошего в других клубах, чего нет у нас. Маркетологи ездят с командой, видят хорошие идеи, которые реализуются в других клубах. Будем пытаться перенимать этот опыт, внедрять его у себя. Инфраструктуры достаточно. Конечно, не на 100%, но мы же как-то играем. Все нюансы и шероховатости будем пытаться доводить до совершенства по ходу летнего перерыва и предсезонки.

— К вам обращались из клубов ВХЛ, желающих подняться в КХЛ, с целью перенять ваш опыт?

— Не буду скрывать, у меня был разговор с руководителем одного из клубов ВХЛ. В прошлом это был очень известный игрок, любимец публики, играл у нас. Речь, конечно же, об Александре Сёмине, президенте красноярского «Сокола». Мы встретились в Сочи на собрании ВХЛ, он лично поздравил с возвращением в КХЛ, потом видеосообщение к первому матчу присылал. У меня в кабинете даже стоит его портрет, он подарил (на портрете изображён Александр Сёмин в форме «Вашингтон Кэпиталз». — Прим. «Чемпионата»).

Он спрашивал, готовы ли мы, задавал вопросы по бюджету, процедуре принятия в лигу. Отвечал ему, что процедура допуска очень серьёзная, несколько раз ездили защищать бюджет — как в целом, так и по отдельным направлениям. Сёмин говорил, что они раздумывают о подъёме в КХЛ.

Если говорить насчёт передачи опыта, то считаю, что у нас даже в клубах ВХЛ достаточно хорошие управленцы. Там работают специалисты, которые уже не новички в этом деле. Если к нам кто-то обратится, конечно, мы подскажем. Самое главное — не стыдиться учиться. Это никогда не было постыдным, не указывает на какую-то некомпетентность, не говорит о тебе как о специалисте низкопробного свойства. Хорошо, когда люди стремятся стать лучше.

— В последнее время активизировались разговоры о расширении лиги. Поддерживаете эту инициативу?

— У меня двоякое мнение на этот счёт. Я вижу, как ожил наш город, как всё задышало хоккеем, какие эмоции у людей. Для города, где появится клуб КХЛ, это, несомненно, огромный плюс. Это и внимание со стороны региональных властей, и расширение инфраструктуры — все околохоккейные вопросы.

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С точки зрения спортивного функционера, который считает деньги и стремится их расходовать рационально, меня будет в первую очередь интересовать логистика. Если лига будет расширяться, надеюсь, сохранится такой же качественный отбор претендентов, который лига сейчас проводит, и будет разбивка по дивизионам с учётом географического положения команд хотя бы на каком-то этапе регулярки, чтобы было экономнее летать и размещаться. Всё остальное — дело рук специалистов, которые занимаются развитием лиги.

— В конце интервью не могу не задать вопрос, который, наверное, уже сидит у вас в печёнках — как обстоят дела с назначением Анастасии Мыскиной на пост президента «Лады»? Разговоры пошли ещё в начале сентября, а воз и ныне там.

— На сегодняшний день все документы подготовлены, осталось решить некоторые формальности. По большей части этим вопросом занимается Министерство спорта Самарской области как учредитель «Лады». Только учредитель принимает решение о внесении изменений в устав, в штатное расписание, о привлечении президента.

Весь пакет документов Анастасии Андреевне направлен, со дня на день она со своими специалистами его обсудит. Тогда уже будет определяться дата её фактического и юридического вхождения в клуб. В том, что она будет президентом «Лады», сомнений нет. Изменения в устав будут внесены, они уже подготовлены с точки зрения требований Минюста. Думаю, команде помогут её публичность и деловые связи. Нисколько не сомневаюсь, что «Ладе» это пойдёт только в плюс.