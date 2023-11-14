В «Тракторе» ответили на вопрос, довольны ли в клубе игрой легионеров команды

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин ответил на вопрос, доволен ли игрой легионеров команды — Зака Фукале, Мэдисона Боуи и Чарльза Робинсона.

«Понимаем, что ребятам необходимо время на адаптацию. Все трое приехали из-за океана и окунулись в новый для себя хоккей. Они настоящие профессионалы и приятно, что с каждым матчем каждый набирает обороты. Уверен, что они принесут «Трактору» много пользы», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

28-летний канадский вратарь Фукале сыграл в нынешнем сезоне 21 матч, в которых одержал 10 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,34. 32-летний американский защитник Робинсон провёл 15 встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал результативную передачу при показателе полезности «-1». 28-летний канадский защитник Боуи за «Трактор» сыграл 12 матчей, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «+4».