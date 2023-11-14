«Раненый зверь – самый опасный». Ротенберг – о матче с «Ак Барсом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о предстоящем матче с «Ак Барсом» в Казани. Напомним, игра состоится сегодня, 14 ноября в 19:00 мск.

«Будет ли поражение от «Ак Барса» в предыдущем матче для нас дополнительной мотивацией? У нас всегда максимальная мотивация. С огромным уважением относимся к каждому сопернику. Вопрос мотивации не стоит. Когда мы выполняем игровое задание на 100%, мы побеждаем.

У «Ак Барса» два поражения подряд, у СКА — две победы, повлияет ли это на характер матча? Раненый зверь – самый опасный. Будем готовиться.

В этом сезоне довольно мало играет Эмиль Галимов? Мы тренируемся. Эмиль хорошо готовится, вносит вклад в наши победы. Он может играть ещё лучше. Я уверен, что он может выйти на другой уровень», — сказал Ротенберг в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча.