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«Раненый зверь – самый опасный». Ротенберг – о матче с «Ак Барсом»

«Раненый зверь – самый опасный». Ротенберг – о матче с «Ак Барсом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о предстоящем матче с «Ак Барсом» в Казани. Напомним, игра состоится сегодня, 14 ноября в 19:00 мск.

«Будет ли поражение от «Ак Барса» в предыдущем матче для нас дополнительной мотивацией? У нас всегда максимальная мотивация. С огромным уважением относимся к каждому сопернику. Вопрос мотивации не стоит. Когда мы выполняем игровое задание на 100%, мы побеждаем.

У «Ак Барса» два поражения подряд, у СКА — две победы, повлияет ли это на характер матча? Раненый зверь – самый опасный. Будем готовиться.

В этом сезоне довольно мало играет Эмиль Галимов? Мы тренируемся. Эмиль хорошо готовится, вносит вклад в наши победы. Он может играть ещё лучше. Я уверен, что он может выйти на другой уровень», — сказал Ротенберг в интервью «РБ Спорт».

Отметим, что «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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