Форвард «Северстали»: подарили мы с Кодолой вместе Голдобину на день рождения вертолёт

Нападающий «Северстали» Никита Коростелёв рассказал смешную историю о том, как во время выступления за клуб OHL «Сарния Стинг» он вместе с Владиславом Кодолой и Николаем Голдобиным отпраздновали день рождения последнего.

«Подарили мы с Кодолой Коле на день рождения вертолёт на пульте управления. Он бы и сейчас этому вертолёту рад бы был. А кто не был бы? Я бы тоже был (смеётся). Коля даже не успел джойстик взять в руки, Кодола его опробовал и на самую верхушку дерева его засадил, он там и остался», — сказал Коростелёв в эфире подкаста «Лёдкаст».

Напомним, на данный момент Николай Голдобин, выступающий за «Спартак», является лидером текущего регулярного чемпионата КХЛ по количеству набранных очков (45).