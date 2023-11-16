Главный тренер «Анахайма»: мы провели шесть игр за десять дней, плохо соображали на льду

Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Колорадо Эвеланш» (2:8).

«У нас просто не получилась игра. Необходимо сделать всё возможное, чтобы что-то исправить. Мы провели шесть игр за десять дней, и этот матч был back-to-back, и мы были на тяжёлых ногах. Плохо соображали на льду. Мы выглядели плохо с самого начала до самого конца», — приводит слова Кронина официальный сайт НХЛ.

Напомним, две шайбы в ворота «уток» в этом матче на счету российского нападающего Валерия Ничушкина.

На данный момент «Анахайм» располагается на седьмой строчке в таблице Западной конференции, набрав 18 очков в 16 играх. В следующем матче команда Грега Кронина сыграет 18 ноября дома с «Флоридой Пантерз».