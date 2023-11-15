«Анахайм» установил рекорд НХЛ по волевым победам в третьих периодах за 15 стартовых игр

«Анахайм» одержал очередную волевую победу, забив два гола в третьем периоде выездного матча с «Нэшвиллом» (3:2).

Таким образом, «Анахайм» установил рекорд НХЛ по волевым победам в третьих периодах за 15 стартовых матчей сезона. «Дакс» одержали шесть волевых побед, перевернув матчи в третьем периоде.

«Анахайм» одержал волевые победы в матчах с «Вегасом» (4:2 при 0:2 после второго периода), «Коламбусом» (3:2 ОТ при 1:2 по ходу третьего периода), «Бостоном» (4:3 ОТ при 1:3 после второго периода). Сумасшедшие победы были и во встречах с «Питтсбургом» (4:3 при 2:3 по ходу третьего периода) и «Аризоной» (4:3 ОТ при 2:3 после второго периода).

После 15 матчей текущего сезона НХЛ клуб занимает седьмое место в таблице Западной конференции.