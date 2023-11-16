Быков предложил провести товарищеские матчи сборной России на «СКА Арене»

Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от открытия «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что спортивное сооружение должно соответствовать спросу болельщиков, потому что комфорт предопределяет большое значение. Если люди приходят на стадионы и получают удовольствие не только от игры, но и от атмосферы, в которой они находятся, то это дополнение.

Тем более они платят из своего кармана средства и имеют права находиться в хороших и комфортных условиях. Время такое, люди готовы, чтобы оплачивать сервис и получать удовольствие.

Может ли скоро пройти чемпионат мира на таком стадионе в России? Это уже зависит не от нас. А от того, какое решение примет международное сообщество, тогда откроется для нас возможность проводить чемпионаты мира. Я думаю, что это уже сейчас можно опробовать на товарищеских встречах сборной России с той же командой Беларуси и Казахстана. Почему нет?

Приехать на открытие «СКА Арены»? Зависит от того, будет ли приглашение. Тогда посмотрим по ситуации, если будет возможность. Пока не приглашали на открытие? Наверняка приходили сообщения, мне просто надо проверить почту. Я думаю, что на такое событие будет достаточно интересных и почётных гостей, чтобы хорошо отпраздновать открытие «СКА Арены», — сказал Быков в интервью «Спорт день за днём».

Ранее специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре прокомментировал скорое открытие «СКА Арены».