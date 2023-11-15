Буре: «СКА Арена» по размаху может сравниться с НХЛ

Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре прокомментировал скорое открытие «СКА Арены» и оценил тот факт, что Международная федерация хоккея отобрала чемпионат мира у Санкт-Петербурга.

«В ноябре в Санкт-Петербурге официально запущена в эксплуатацию «СКА Арена» на 21,5 тысячи зрителей, в ИИХФ понимают, какой чемпионат мира могли провести в 2023 году, если бы не отобрали его у Питера? Уже не исправишь того, что случилось. Но позитив нужно искать в том, что в России появилась самая большая в Европе хоккейная арена, которая по размаху может сравниться и с НХЛ. Это уникально, и «СКА Арена» будет знаменита на весь мир.

В любой ситуации мы найдём, какие соревнования там проводить. Как я слышал, у нашей страны очень большие планы по организации турниров в 2024 году.

Вот в моё время проходили Игры доброй воли, которые приравнивались к Олимпиадам по званиям и премиям. Нас собирали в Спорткомитете СССР и объявляли, как важно там победить. Может, и сейчас мы создадим соревнования, которые будут очень интересны зрителям. И в этом случае «СКА Арена» точно пригодится», — сказал Буре в интервью «Известиям».