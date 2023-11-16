Плющев: овертайм «3х3» — извращение, драмкружок какой-то, совершенно ненормально

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал своё отношение к овертаймам в формате «3х3».

«Когда в хоккее появляются искусственные новшества — это выглядит как бородавки на чистом теле. Кто-то кричит: мне так это нравится, как всё здорово! А другие понимают, что хоккей «3х3» — извращение. Драмкружок какой-то, совершенно ненормально.

Овертайм играть надо «5х5». Это выглядит как честное состязание. А если нападающий теряет нюх забивать, то тут вопрос к мастерству и подготовке хоккеистов. Конечно, «3х3» легче забить, а если перестанут забивать? Давайте «2х2», а давайте вообще без вратарей играть овертайм.

Победитель должен определяться объективно. Любая команда может кружиться полторы минуты в своей зоне при игре «3х3», а потом поймать соперника на смене и выиграть матч, но это ненормально», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

Ранее стало известно, что НХЛ рассматривает возможность изменения правил овертайма для увеличения атакующих действий.